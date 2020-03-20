توقيف شاب قام بسرقة الختم الإداري

تمكنت نهاية الأسبوع عناصر الأمن الحضري السادس بعين تموشنت من توقيف شاب في الأربعينات من العمر قام بسرقة الختم الإداري لقسم الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري بعين تموشنت.

العملية جاءت على إثر تقدم الممثل القانوني للمؤسسة الاستشفائية بشكوى لدى الأمن الحضري السادس حول سرقة الختم الإداري لقسم الاستعجالات الطبية ، ليتم مباشرة التحقيق و بالاستعانة بكاميرا المراقبة الداخلية لقسم الاستعجالات الطبية، و استقراء شريط الفيديو ، التي مكنت من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه و يتعلق الأمر بالمسمى (ص.م.ع) 39 سنة حيث تم توقيفه ،و بناءا على اذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت ، تم تفتيش مسكنه العائلي أين كانت النتيجة ايجابية حيث تم العثور على الختم الإداري المسروق الذي كان يخبئه داخل مطبخ مسكنه ، هذا الأخير اعترف بالأفعال المنسوبة إليه على محضر رسمي ، حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت أين صدر في حقه أمر إيداع .

محمد بن ترار