توقيف رئيس بلدية سيدي عمار بعنابة بسبب متابعات قضائية

أصدر والي عنابة الاثنين قرارا يقضي بتوقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عمار, بسبب متابعات قضائية

وقد تم توقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى عمار, علي صياد المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني, بقرار من الوالي, جمال الدين بريمي, وذلك بعد أن طالته متابعات قضائية, ويعد توقيف العضوية الصادر اليوم, الثاني من نوعه بهذه الجماعة المحلية بعد توقيف عضوية الرئيس السابق لذات المجلس الشعبي البلدي سنة 2019, حسب ما تمت الإشارة إليه

يذكر أن المادة 43 من قانون البلدية تنص على أنه “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية

ب.ع