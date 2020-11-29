توقيف ثمانية أشخاص وحجز 406 قرص مهلوس وسلاحين محظورين بالعاصمة

أسفرت تدخلات قوات الشرطة لأمن ولاية الجزائر في عدة مقاطعات تابعة للولاية عن توقيف ثمانية اشخاص و ضبط وحجز 406 قرص مؤثر عقلي وسلاحين أبيضين محظورين ومبلغ مالي حسبما أفاد به الاحد بيان لذات الهيئة الامنية .

واوضح ذات البيان ان تدخلات قوات الشرطة العاملة في الميدان بأمن ولاية الجزائر اسفرت عن توقيف ثمانية اشخاص مشتبه فيهم محل تبليغ بكل من أمن مقاطعة براقي ,حسين داي الدار البيضاء ودرارية تم على اثرها ضبط وحجز 406 قرص مؤثر عقلي سلاحين أبيضين محظورين وهم سيفين ,بندقية صيد بحري ومبلغ مالي قدره 7500 دج اضافة الى استرجاع مركبة مسروقة. من جهة اخرى تلقت قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 20 الى 26 نوفمبر47 107 مكالمة هاتفية عبر الخط 48/ 15 و كذا خط النجدة 17 تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وكذا طلب ارشادات وتوجيهات الى جانب تلقي تبليغات عبر تطبيق “ألو شرطة” ومن اجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر على الاخطار الاني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية من اجل مكافحة الاجرام . وتدعو مصالح امن ولاية الجزائر المواطنين الى المساهمة أكثر في العملية الامنية بصفتهم اساس الامن وتضع تحت تصرفهم ارقام المديرية العامة للامن الوطني الخط ا لاخضر 48/ 15 وخط النجدة 17 اضافة الى خط 104 تطبيق الو شرطة وكذا صفحة الفايسبوك لامن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم