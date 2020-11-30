توقيف ثلاثة أشخاص بتهم حيازة وبيع قطع أثرية

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية برج بوعريريج، من توقيف ثلاث أشخاص مشتبه بهم في قضية حيازة وبيع قطع أثرية دون رخصة ويتعلق الأمر بالمدعوين (ع- ح )، (م- أ) و( ب- ح).

حيثيات القضية تعود لقيام المشتبه بهما (م- أ) و(ب- ح) بسرقة مسكن المدعو (ع- ح) ومن بين المسروقات التي تم الاستيلاء عليها قطع نقدية أثرية وقطع فنية التحريات والأبحاث التي قامت بها مصالحي مكنت من توقيف المشتبه بهما (م- أ) و(ب- ح) وهما بصدد محاولة بيع هذه القطع الأثرية كما تم توقيف المشتبه به (ع- ح) صاحب المسكن محل السرقة وتم استرجاع 90 قطعة نقدية أثرية أصلية غير مقلدة بالإضافة إلى تحفتين من معدن النحاس وقلادة من معدن الفضة وعليه تم انجاز ملف قضائي ضدهم بعنوان ” ” حيازة وبيع قطع أثرية دون رخصة قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية أين أحيلوا على جلسة المثول الفوري حيث صدر أمر إيداع حق كل من المدعوان (م- أ) و(ب- ح) في حين استفاد المدعو (ع-ح ) من الاستدعاء المباشر.