توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة المؤسسات المصغرة مع وزارة العدل ووزارة التكوين المهني

الأولىالوطني
عن سارة يوبي 1

صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات اليوم خلال كلمة القاها على هامش توقيع اتفاقية وزارية مشتركة مع وزارة العدل ووزارة التكوين المهني أن نسبة الشباب تفوق 70 بالمائة وهو ما يسهل تجسيد اتفاقيات في الميدان
واكد ضيافات على ضروروة اعادة ادماج فئة المحبوسين في المجتمع والحياة المهنية
كما دعا الوزير إلى ضرورة العمل كيد واحدة من أجل التهوض ببلادنا والنهوض بالاقتصاد الوطني.

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