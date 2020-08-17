توقيع اتفاقية رعاية بين اتصالات الجزائر والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف

قام مساء اليوم الاثنين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد ابراهيم بومزار بمعية وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد محمد حميدو بالاشراف على مراسيم توقيع اتفاقية رعاية بين مؤسسة اتصالات الجزائر والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.

تهدف هذه الاتفاقية الى انشاء 56وحدة لانتاج الاقنعة الوقائية على مستوى دور الصناعة التقليدية والحرف عبر كامل التراب الوطني والتي ستساعد في رفع القدرة الوطنية لتوفير هذا النوع من المنتجات الصحية .

اندرجت هذه الاتفاقية في اطار تكاثف الجهود بين القطاعات ودعم جهود الدولة في التصدي لتفشي وباء كوفيد19

تضمنت هذه الاتفاقيةاعطاء اولوية منح الاقنعة الوقائية لكل التلاميذ المعنيين باجتياز مختلف الإمتحانات المبرمجة خلال الدخول الاجتماعي المقبل بصفة مجانية .

كما قامت مؤسسة اتصالات الجزائر بذات المناسبة وتزامنا مع انعقاد اللقاء الوطني المخصص لمخطط الانعاش الاقتصادي باقرار تخفيضات وعروض انترنت مغرية من فئة 4و8و20و100ميغابايت .

هذا وقد خصصت للحرفيين والمؤسسات الناشئة والمصغرة عروض خاصة لهم تمثلت في تصميم واستضافة مواقع الكترونية واعلانات في المتجر الالكتروني لاتصالات الجزائر اضافة لسرعة الانترنت ومكالمات هاتفية مجانية .