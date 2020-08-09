توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة هواري بومدين ومركز البحث لتطوير اللغة العربية

وقعت بين جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين اتفاقية اطار للتعاون مع مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية تشمل العديد من مجالات البحث, حسبما أفاد به بيان لجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا.

وأوضح ذات البيان أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ وتطوير التعاون في عديد مجالات البحث. لهذا الغرض, اتفق الطرفان على تجسيد وتطوير التعاون في مجالات اهتمام محددة منها الذكاء الاصطناعي والمعالجة التلقائية للغة الطبيعية والمعالجة التلقائية للكلمة و هندسة النظم والوسائط المتعددة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ومنصات تعليم اللغة العربية كما تتضمن الاتفاقية -حسب ذات البيان- دراسة المخطوطات العلمية والتقنية العربية القديمة وإنشاء قواعد بيانات للمصطلحات (المفاهيم والتعاريف) وهندسة النظم والوسائط المتعددة والقياسات الحيوية ومعالجة الإشارات الطبية الحيوية والأنظمة الذكية و الرؤية الذكية الحاسوبية للتفاعل بين الإنسان والآلة والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والدعم الفني لمشاريع البحث وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى ترقية التعاون وتبادل إجراءات البحث والتطوير لا سيما البرامج و المشاريع أو الأنظمة التي تتطلب إجراءات متعددة التخصصات في إطار تكاملي , ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة, يتعهد الطرفان بتجسيد أعمال مشتركة للأبحاث الأساسية والتطبيقية و/أو التطوير التكنولوجي مدعومة بكيفيات التعاون التي يقررها الطرفان. وأضاف ذات المصدر أن تجسيد هذه الاتفاقية الإطار تؤدي إلى إبرام اتفاقيات تطبيقية خاصة بين الطرفين لكل مشروع أو إجراء. وخلص المصدر في الاخير إلى أن هذه الاتفاقية الإطار قد أبرمت لمدة أولية تبلغ ثلاث (3) سنوات ويمكن تجديدها لنفس المدة