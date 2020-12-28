توقيع اتفاقية تعاون بين المسرح الوطني و”ليسماس”

تم أمس إبرام اتفاقية تعاون ومرافقة بيداغوجية” بين محمد يحياوي، المدير العام للمسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، ومحمد بوكراس، مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، بفضاء نادي “امحمد بن قطاف” بالجزائر العاصمة.

محمد يحياوي: هدفنا تطوير وتحسين نوعية التكوين الفني

ولقد أكد محمد يحياوي، المدير العام للمسرح الوطني الجزائري أن هذه الاتفاقية المشتركة بين الطرفين تعمل على تدعيم و تعميق الشراكة والتعاون بين المؤسستين في إطار مساعي المسرح الوطني و المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لتطوير وتحسين نوعية التكوين الفني من خلال توفير فرص التواصل بين الطلبة والدارسين ومهنيي عالم المسرح ، قائلا المتحدث نأمل كثيرا أن تكون هذه المبادرة فعلا ونوعا يعزز بها تواجد الفن الرابع في الجزائر عن طريق الاعتماد على الفنانين الشباب ومنهم طلبة معهد ” ليسماس”.

محمد بوكراس : “التكوين” هو مستقبل الممارسة الفنية والمسرحية في الجزائر

ومن جهته أوضح محمد بوكراس، مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري أن أبرز ما يميز هذه الاتفاقية التي تعمل بالتنسيق بين المؤسستين أنها تطبيقية وعملية ونظرية ، مثمنا المبادرة التي يقودها محمد يحياوي، المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، حيث أن المسرح الوطني يمد يده للمعهد وللشباب و للتكوين الذي هو مستقبل الممارسة الفنية والمسرحية في الجزائر ، مضيفا أن أبرز ما فيها هو الاهتمام على عنصر التكوين وتبادل الخبراء الجزائريين والدوليين والتقنيين والمهتمين بعالم المسرح مع التركيز أيضا على الإنتاج المشترك وتوزيع طلبة المعهد في العروض المسرحية التي ينتجها المسرح الوطني الجزائري مع مساهمة السينواغرافيين والمخرجين التابعين للمعهد كمساعدين وكتقنيين في الإنتاجات المسرحية التي يقوم بها المسرح الوطني الجزائري ، مشيرا ذات المتحدث أن المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري والمسرح الوطني سيرافقان التجارب الشابة والجديدة في الإبداع المسرحي أكاديميا وبحثيا و توثيقيا من خلال طلبة وأساتذة المعهد وستكون هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى التعليم العالي والجامعة الجزائرية.

إنشاء مخبر مشترك للتجارب والأبحاث المسرحية الجديدة

وكشف بوكراس، أنه سيتم إنشاء مخبر مشترك للتجارب والأبحاث المسرحية الجديدة، تتحدّد طريقة اشتغاله من خلال قانون أساسي ونظام داخلي، تحت إشراف مجلس علمي وفني، بهدف فتح المجال أمام الدارسين والممارسين لرصد التحولات الركحية واحتضان التجارب المسرحية الرائدة، وخلق فضاء للابتكار والبحث عن صيغ جمالية جديدة في إطار التجريب.

تربصات تطبيقية لفائدة طلبة

كما أن المسرح الوطني الجزائري يفتح المجال لفائدة طلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري للقيام بتربصات تطبيقية ،والمشاركة في الأعمال المسرحية التي ينتجها المسرح الوطني حسب التخصص ما يمكنهم من الخوض في تجارب احترافية تحت إشراف ممارسين، وتبادل واحتضان برامج تدريبية .

إنشاء فرقة مسرحية مشتركة

وتشمل هذه الشراكة بين الطرفين العديد من البنود من بينها تمكين مؤسستي (المسرح الوطني الجزائري والمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري) من إنشاء فرقة مسرحية مشتركة مع تخصيص المسرح الوطني الجزائري، مقاعد لطلبة المعهد تسمح لهم بحضور مجمل العروض المبرمجة، وكذا المحاضرات التي تقام بنادي “أمحمد بن قطاف” أو النشاطات الفنية والأدبية المبرمجة بفضاء “حاج عمر”، مع إتاحة بعرض مشاريع التخرج على مستوى قاعة “مصطفى كاتب”وقاعة “حاج عمر”.

استغلال فضاء “نادي أمحمد بن قطاف” للبحوث العلمية

ولقد تم السماح أيضا باستغلال فضاء “نادي أمحمد بن قطاف” بالمسرح الوطني الجزائري من قبل الأساتذة وطلبة معهد برج الكيفان بالجزائر العاصمة في مختلف التخصصات، بهدف عرض بحوثهم العلمية وأعمالهم التطبيقية.

بعث ورشة مشتركة مختصة في مسرح الطفل

كما أن هناك تفكير في إنشاء مهرجان مسرحي بين المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وكذا المسرح الوطني الجزائري والعمل من طرف المؤسستين على بعث ورشة مشتركة مختصة في مسرح الطفل، وذلك في مجال التكوين، التأليف، العروض، التنشيط وكذا مسرح العرائس.

حكيم مالك