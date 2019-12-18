توقف نشاط مركب تمييع الغاز بسكيكدة

باشرت سوناطراك في أشغال الصيانة والمراجعة على مستوى مركب تمييع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمجمع سوناطراك.

وتأتي هذه المراجعات المتعمقة المبرمجة تنفيذا للمتطلبات التنظيمية المنظمة للصناعة البترولية التي تملي ضرورة برمجة إيقاف التشغيل لمدة شهرين من أجل التحضير وتأمين المنشآت الصناعية للمركب وتنفيذ الأشغال المختلفة.

وتطمئن سوناطراك أنه خلال فترة التوقف، كل التدابير اللازمة تم اتخاذها لضمان تزويد السوق المحلي بغاز البوتان وغاز البروبان.

وأوضحت أنه و بالنسبة للسوق الخارجي فقد تم التكفل بعمليات التزويد من خلال المركبات الإنتاجية للغاز أرزيو.