توقعات بتغيير حكومي و حركة في سلك الولاة

∙ أحمد الدان: هذه أهم الملفات التي تنتظر حسم الرئيس

∙ أحمد صادوق: الملفات الاجتماعية قنابل موقوتة

∙ كمال بلعربي : عودة الرئيس وضعت حدا للمشككين

تنتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ملفات كثيرة، أولها توقيع قانون المالية لسنة 2021، إضافة إلى المصادقة على الدستور الجديد وإصداره في الجريدة الرسمية، فيما يرتقب أن يخوض الرئيس تبون في ملف الانتخابات التي أمر بمراجعة قانونها فورا للانتهاء منه في أقرب الآجال، يضاف له بحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الجزائر طيلة سنة 2020.

اعتبر فاعلون في تصريحات للوسط أن العديد من الملفات المستعجلة تنتظر عودة رئيس الجمهورية، في مقدمتها الدستور الجديد وقانون المالية الذي يتعين إصداره قبل بداية السنة الجارية، في حين توقعوا الذهاب إلى تعديل حكومي و حركة في سلك الولاة

أحمد صادوق

الملفات الاجتماعية تشكل قنابل موقوتة

أكد أحمد صادوق في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن العديد من الملفات تنتظر رئيس الجمهورية، في مقدمتها الدستور الجديد، و قانون لسنة 2021 ، لافتا أنه من الناحية القانونية لا يمكن صرف اي دينار من ميزانية 2021 الا بعد توقيع قانون المالية من طرف الرئيس قبل نهاية السنة المالية 2020 .

و أشار أحمد صادوق أن حركة مجتمع السلم أبدت تحفظات كبيرة على الدستور الجديد، و دعت تجميد هذا المشروع و الشروع في حوار حقيقي حول رؤية تجمع كل الجزائريين استجابة للتحديات الأمنية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية ، باعتبار أن الدستور الجديد ليس توافقي على حد قوله .

وشدد أحمد صادوق أن ملف كورونا وتداعياته على الجزائريين ايضا تحتاج قرارات من الرئيس خاصة يتزامن مع بداية توفير اللقاح، لافتا إلى الكثير من الملفات الاجتماعية تنتظر تدخل الرئيس و تشكل قنابل موقوتة حقيقية أن لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة بخصوصها.

كمال بلعربي

عودة الرئيس طمأنت المواطنين

رحب النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي بعودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن، معتبرا أن عودته زرعة الاطمئنان في نفوس المواطنين ووضعت حد للمشككين الذين حاولوا الإستثمار في ملف غيابه على حد قوله .

اعتبر كمال بلعربي في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن أهم الملفات التي تنتظر رئيس الجمهورية هو تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، مثمنا خطوته بتعديل قانون الانتخابات.

و شدد كمال بلعربي على إعادة النظر في قانون الانتخابات خاصة بعد العزوف الانتخابي الذي ثم تسجيله في الاستفتاء الماضي، في حين قال :” الدستوريمكن فتح حوار و الذهاب إلى تعديله ، الإشكال ليس في الدستور الجديد و لكن الاشكال في تطبيق قوانين الجمهورية “

و أكد كمال بلعربي أن رئيس الجمهورية مطالب بالالتزام بتعهداته 54 ، في حين طالب بفتح ورشات في الشق الاقتصادي لمعالجة الاختلالات للمساهمة بنا دولة اقتصاديا و اجتماعيا

علي ربيج

ترتيب الأولويات من الناحية القانونية

اعتبر المحلل السياسي علي ربيج أن الملفات التي تنتظر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تترتب من حيث الأولويات من الناحية القانونية، لافتا أن توقيع القانون المالية هو أحد الملفات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها.

أكد علي ربيج في تصريح خص به “الوسط” التوقيع على قانون المالية و إصدار الدستور الجديد أهم الملفات التي تنتظر حسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرا أن الدستور لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ حتى يستكمل محطته القانونية.

في حين توقع المحلل السياسي علي ربيج تعديل حكومي مرتقب وحركة في سلك الولاة، بعد الأداء الهزيل لعدد من المسؤولين في الدولة، لافتا فترة غياب الرئيس كانت له فرصة لتقييم عمل المسؤولين ومراجعة السياسات و الكثير من القرارات

و من جهة أخرى، شدد علي ربيج أن الرئيس عبد المجيد تبون مطالب بالالتزام بتعهداته 54 التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية،خاصة بعد تعطل المشاريع والإصلاحات بسبب وباء كورونا

عبد الرزاق صاغور

الذهاب إلى تعديل حكومي حتمية قصوى

أكد المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور أن العديد من الملفات تنتظر عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مقدمتها إصدار الدستورالجديد وقانون المالية الذي يتعين إصداره قبل بداية السنة الجارية.

اعتبر عبد الرزاق صاغور في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن عودة الرئيس عبد المجيد تبون ستضع حدد الإشاعات التي ثم تداولها على نطاق واسع حول وضعيته الصحية، كما أنها ستطمئن حول الوضع السياسي للبلاد وتهدئة الطبقة السياسية.

وشدد المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور على ضرورة الذهاب إلى تعديل حكومي فور عودة الرئيس عبد المجيد تبون، لامتصاص غضب المواطنين من أداء بعض أعضاء الطاقم الحكومي.

عبد العزيز طر مول

انتخابات محلية و تشريعية مسبقة

أكد المحلل السياسي عبد العزيز بن طرمول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عودته منذ انتخابه تعلق عليه أمال كبرى وحيوية على طريق بناء الدولة الجزائرية المتطلع إليها رسميا وشعبيا خاصة بالداخل المرتبط برهانات محورية وأساسية.

اعتبر المحلل السياسي عبد العزيز بن طرمول في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن العديد من الملفات تنتظرعودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،لافتا أنه منذ انتخابه على رأس الدولة الجزائرية ،والانتقال لشرعية دستور جديد، تبقى الآمال معلقة على يمكن أن تشهده التحولات ضمن المؤسسات المتعددة خاصة الانتخابية وهي مقبلة على التجديد ،وأولها البرلمان والمجالس المنتخبة الاقليمية البلدية والولائية التي من المفروض حلها قبل نهاية السنة .

و قال عبد العزيزبن طرمول أن مسؤولية الرئيس عبد المجيد تبون الإعداد إلى محليات و تشريعيات مسبقة ، سوف تحتاج إلى الكثير من الملاحظات ،والتحضيرات ،وتقديم مشاريع قوانين تخص الأحزاب والانتخابات وتوفير الأرضية التي تناسب التطلعات ،والطموحات، وقد سبق لرئيس الجمهورية أن أشار للتحضير المرحلة المقبلة الجديدة بكل ما تعنيه لتجسيد للتغييرات المفروضة ، مما يتطلب الاستعدادات الواعية والمدركة لمضامين العهد الفارض لشروطه وظروفه التأسيسية ،والمؤسساتية، والأكيد أن الجهاز الحكومي والتنفيذي الحالي وبعد إدخال العديد من الاجتهادات التنظيمية وخلق وزارات جديدة ضمنتها توجيهات رئيس الجمهورية ،هو ما تصبو إليها التطلعات لانتخابات تليق بالمحتويات والتصورات وأساسا لتنمية وطنية محلية بالدرجة الاولى تستجيب لحاجيات الاقتصاد والسوق والمواطن في العمل والاستثمار وتنظيم الأوضاع الموروثة والمكبلة بالعديد من التحديات والمشاكل والعراقيل”.

و شدد بن طرمول أنه من أهم الملفات التي أكد عليها الرئيس تبون متعلقة بالرهان الأمني بكل مكوناته ومهامه بالنظر التحيات التي تحيط بحدودنا الواسعة إضافة للمتغيرات الامنية المتوقعة مما يتطلب الاستعداد لكل الحالات،لافتا أن معظم التقاريرالمتخصصة الوطنية والدولية تؤكد أن الجزائر تواكب التحولات وقد دعمت وجودها الأمني والعسكري والمعرفي السوسيوعسكري بما يفرضه الواقع المتأزم بمنطقتنا الحساس.

و أضاف المتحدث :” حدود الفريق الحكومي الحالي في النجاح ستكون مرتبطا محوريا بالجماعات الإقليمية التي تعيش مرحلة متأزمة نتيجة ما ميز البلاد من تحولات ،ومخاض سياسي ، والأكيد أن نجاح الدولة والرئيس في المراهنة على بناء مؤسسات منتخبة تقوم على الشفافية والمسؤولية والنجاعة والمنافسة الايجابية والاختيارات التي تليق برجال مرحلة ، وهو ما يجب أن تؤسس عليه فلسفة ومناهج العمل والنشاط الحزبي والانتخابي، كما أن الاضافات النوعية وسط الطاقم الحكومي الدي يرأسه الوزير الأول يدلل وبوضوح بالطموحات في كسب وربح معركة القيمة المضافة ،المالية والطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي والفلاحة والسياحة واقتصاد المعرفة والاستشراف، و كلها رهانات قادرة على إضافة الكثير وتدعيم الموارد المالية خاصة وأن التحديات تتفاقم مع مرور الوقت”.

و أكد المتحدث أن الاختيارالأفضل والأنجع للشراكات الإقليمية والدولية هي من النقاط الحساسة لتطوير السياسات التنموية .

أحمد سواهلية

قانون المالية و الدبلوماسية الاقتصادية الأهم

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن العديد من الملفات الاقتصادية في انتظار عودة الرئيس، في مقدمتها المصادقة على قانون المالية قبل نهاية السنة، و ما شهده من التعثرات كالعجوزات المختلفة في الميزان التجاري الإيرادات لموازنة الدولة ، مشددا على ضرورة معالجتها بقرارات اقتصادية فعالة .

قال أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة الوسط أن :” العديد من الملفات تنتظر عودة رئيس الجمهورية، على غرار قانون الاستثمار الذي لا يزال بطيء و لا يشهد حركية ، حيث لم نشهد أي استثمارات أجنبية مباشرة أو محلية، كما أن قطاع الصناعة لا يزال يعاني من الثقل التشريعي،في ظل تبني دفاتر شروط لم تحفظ الشروط العامة للاستثمار فالعديد من الصناعات لن تجد تحفيزات، قطاع الصناعة يعاني كثيرا لم نشاهد أي صناعات جديدة و كان من المفروض عدم اضافة تشريعات أخرى

و لفت المتحدث أن ملفات ثقيلة تنتظر عودة الرئيس على غرار ملف الدبلوماسية الاقتصادية التي شهدت بعض التعثر على حد قوله، لافتا أن لدينا مصالح الاقتصادية مع العديد من الدول التي يجب أن تنفصل على المصالح السياسية ، قائلا :” لا يجب أن نضع عقدة في الجانب الاقتصادي وملفات السوداء، لا يمكن قطع العلاقات الاقتصادية،مصالحنا الاقتصادية مع فرنسا يجب أن نحافظ عليها ،خاصة أنها تفتح لنا آفاق في السوق الأوروبية أكبر مورد لنا و زبائن لها ، قطع و الحد أو التوتر لا يخمنا

و رافع سواهلية لإصلاح المنظومة المصرفية ،و فتح بنوك في الدول الأجنبية مما يسهل للمستثمرين من إيداع العملة الصعب ، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على ملف إصلاح المنظومة الضريبية الثقيلة التي تقتل الاقتصاد ، مع مرافقة المؤسسات المصرفية و المؤسسات الاقتصادية.

و في السياق ذاته، قال المتحدث :” ينتظر رئيس الجمهورية ملفات تتعلق بالتنسيق القطاعات الاقتصادية خاصة أننا فتحنا أفاق السوق الافريقية وما سيتم المصادقة عليه من سوق حرة بين الدول الافريقية ، إضافة الى القطاعات الأخرى و تنشيطها على غرار قطاع المناجم والطاقات المتجددة و التوسع في قطاعات المحروقات والنفط الصافي من خلال انشاء مؤسسات التصفية المحلية، في ظل الركود الاقتصادي العالمي”.

إيمان لواس