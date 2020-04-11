توقعات الطقس لنهار اليوم السبت

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لنهار اليوم السبت، على المناطق الغربية أجواء مغشاة جزئيا بعد انقشاع الضباب المحلي الذي سيميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة.

المناطق الساحلية الوسطى ستشهد ضباب محلي خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من مغشاة جزئيا إلى غائمة محليا، وعلى المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، من المرتقب أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة، هذه الاخيرة تكون على شكل زخات مطرية رعدية بداية من الظهيرة، خاصة على منطقة الأوراس.

أما على المناطق الجنوبية فتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي أجواء مغشاة جزئيا مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة بداية من الظهيرة ، التي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.