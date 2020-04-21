توقعات الطقس لنهار اليوم الثلاثاء 21 أفريل

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لنهار اليوم الثلاثاء، على المناطق الوسطى أجواء من مغشاة جزئيا إلى صافية، في حين ستعرف المناطق الشرقية أجواء غائمة غالبا مع تساقط بعض الأمطار خلال الصبيحة على أقصى الشرق، لتتحسن الأجواء، و أواخر النهار تتلبد السماء تدريجيا مع تساقط بعض الأمطار.

أما المناطق الغربية تتوقع المصالح ذاتها سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا، محملة بأمطار متفرقة، لتتحسن الأجواء أواخر النهار، لتتلبد السماء من جديد أواخر الليل على المناطق الساحلية و القرب ساحلية مع تساقط بعض الأمطار.

والمناطق الجنوبية وبالتحديد بمنطقة بشار نحو شمال الصحراء و شمال منطقة الواحات ستشهد سحب عابرة محملة ببعض الأمطار على منطقة بشار لتلتحق بشمال الصحراء خلال الظهيرة و بشمال الواحات أواخر النهار، لتتحسن الأجواء على بشار بداية من الظهيرة ثم على شمال الصحراء خلال الليل، بالإضافة إلى اجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية مع تشكل بعض السحب أواخر النهار على الهقار و الطاسيلي.

أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة لظهيرة اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 فستتراوح ما بين 19 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية و ما بين 13 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.