توقعات الطقس لنهار اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لنهار اليوم الثلاثاء، على المناطق الشرقية، أجواء غائمة مع تساقط بعض الزخات المطرية التي تكون أحيانا رعدية على المناطق الساحلية و الداخلية خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء تدريجيا.

وعلى الهضاب العليا و منطقة الاوراس ستكون الأجواء من مغشاة إلى قليلة السحب مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

كما أن المناطق الغربية ستشهد سحب عابرة محملة ببعض الأمطار خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء خلال الظهيرة، أما المناطق الوسطى فستتميز بأجواء غائمة مع تساقط بعض الزخات المطرية خاصة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

أما فيما يخص أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى ستعرف أجواء مغشاة مرفوقة برعود خلال الظهيرة وعلى باقي المناطق الجنوبية نسجل أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لظهيرة اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 فستتراوح ما بين 18 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية وما بين 18 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية و نسجل مقاييس ما بين 28 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.