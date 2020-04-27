توقعات الطقس لنهار اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لنهار اليوم الإثنين، على المناطق الغربية سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا محملة ببعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية و الداخلية، لتلتحق بالهضاب العليا بداية من الظهيرة و تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا خلال الليل.

وستتميز المناطق الوسطى بأجواء غائمة مع أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا على المناطق الداخلية خلال الظهيرة، هذه الأمطار تكون غزيرة محليا نحو المناطق الساحلية والداخلية الوسطى الشرقية منها، وهذا بداية من أواخر الليل.

وتتوقع المصادر ذاتها على المناطق الشرقية سحب عابرة تكون مرفوقة بضباب محلي خاصة نحو السهوب وخلال الضهيرة، نرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الأوراس، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار وخلال الليل، تتلبد السماء على المناطق الساحلية و الداخلية مع تساقط زخات مطرية.

وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية فتتوقع على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي و على الصحراء الوسطى أجواء مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة أواخر النهار، أما على باقي المناطق الجنوبية تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما فيما يتعلق درجات الحرارة المتوقعة لظهيرة لنهار اليوم الإثنين، فستتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية وما بين 28 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية