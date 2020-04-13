توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لنهار اليوم الاثنين، على المناطق الوسطى منها الساحلية والداخلية ضباب مرفوق بسحب سفلى، تكون كثيفة وتؤدي إلى تساقط بعض الأمطار خلال الصبيحة، خاصة قرب السواحل، ليعم بعض الصفاء تتخلله سحب عابرة طيلة النهار.

أما المناطق الشرقية ستشهد بعض الضباب المحلي خلال الصبيحة على السواحل والسهوب الداخلية، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، مع نفس الأجواء على الهضاب العليا ومنطقة الاوراس.

في حين ستعرف المناطق الغربية وبالتحديد الساحلية و الداخلية أجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات، لتتحسن الأجواء أواخر النهار.