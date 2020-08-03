توفير لقاح كورونا بات قريبا جدا

* الجزائر ستكون من أوائل المستفيدين منه

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بأن الجزائر ستكون من الدول الأوائل التي ستستفيد من اللقاح ضد وباء كورونا فور إنتاجه وتسويقه، لافتا بأن توفير اللقاح المضاد لكورونا بات قريبا جدا، غير أنه يجب الصبر فقط لانتظار فعاليته النهائية.

طمأن وزير الصحة والسكان، عبد الرحمن بن بوزيد الجزائريين والجزائريات بخصوص انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إن توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا بات ممكنا جدا، غير أن الوقت لا يزال مبكرا، بما أن هناك تضارب في اكتشافه بين من يقول إنه سيتوفر قريبا وآخرون يقولون إنه لن يكون متوفرا قبل نهاية السنة على حد قوله .

ولفت وزير الصحة بن بوزيد بأن توفير اللقاح أضحى مسألة وقت فقط، لكون الأبحاث في هذا المجال تتقدم بشكل كبير، في حين قال المتحدث :” إلا أنه يجب الصبر لانتظار النتائج النهائية وسلامة اللقاحات”.

و أشار المتحدث بأن رئيس الجمهورية أبدى اهتماما كبيرا بتوفير لقاح فيروس كورونا وستكون الجزائر من أوائل المستفيدين منه، قائلا :” إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بالتنسيق الفوري مع المراكز المتقدمة في مجال إنتاج اللقاح من أجل اقتنائه فور توفيره.”

و استبعد بن بوزيد وجود أي إشكال مادي بخصوص اقتناء لقاح كورونا ، لافتا بأن المشكل المالي غير مطروح بتاتا بخصوص اقتناء اللقاح، مفيدا بأن الوزير الأول أمره باتخاذ إجراءات سريعة في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حتى يربط اتصالات مع السفراء في روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا حتى يتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بتوفير واقتناء اللقاح.

وأكد المتحدث أن اللقاح لن يكون إلزاميا على المواطنين، حيث سيتم احترام حرية الأشخاص، مع إعطاء الأولوية للطواقم الطبية والمصابين بالأمراض المزمنة، والأسلاك الأمنية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث :” عمال قطاع الصحة هم من يكونوا المستفيدين الأوائل من لقاح فيروس كورونا باعتبارهم المتواجدين في الصف الأول لمواجهة الوباء، هناك أولويات في عملية التلقيح والفئات المستفيدة من اللقاح، وأن عمال القطاع الطبي وشبه الطبي سيكونون الأوائل في عملية الاستفادة من لقاح كورونا،

عمال الجيش الأبيض لهم الأولوية القصوى في الاستفادة من اللقاح، ثم يأتي بعدهم الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة وكبار السن، وسيتم تطبيق بروتوكول تعقيم حسب ما يتم تطبيقه عالميا.”.

و أكد وزير الصحة بن بوزيد بأنه لن يتم تجريب اللقاح على المواطنين وخبراء معهد باستور سيدققون فيه قبل استعماله، مفيدا بأن المعايير المحددة من أجل اقتناء اللقاح من المخابر الناجحة في اكتشافه سيتم دراستها عبر جلسات مع المجلس العلمي لتبيان فعّالية هذا اللقاح والمراحل التي مرّ بها وآثاره الجانبية على المصابين.

وفي هذا السياق، أوضح بن بوزيد بأن اللقاح عند دخوله إلى الجزائر سيكون قد جُرّب في بلد المنشأ ولا يُجرّب على مواطنينا، ولدينا عدّة معايير في هذا المجال عبر الملف العلمي المتبع من طرفنا.

و بخصوص مجانية اللقاح، قال المتحدث بأن مجانية الاستفادة من لقاح “كورونا” ستتم دراستها لاحقا، منوّها بأن الجزائر تحمي أبناءها مادام الطب مجانيا في البلاد، تكلفة اقتناء اللقاح ستكون كبيرة، غير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كرّر عدة مرات بأن الجزائر في خدمة مواطنيها وحتى ولو كانت التكلفة كبيرة فستوفرها الدولة.”.

و رد بن بوزيد على كل ما ثم تداوله بخصوص أرقام الإصابات بفيروس كورونا، مبرزا بأن الأرقام المسجلة بإصابات كورونا في الجزائر صحيحة عبر جميع مراكز ومديريات الصحة.

و أكد بن بوزيد بأن الارتفاع الأخير المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا له سببين رئيسيين، مشيرا بأن المواطن له العلاقة المباشرة في الارتفاع لكن لا يجب تحميله كل شيء، خصوصا ما حدث في ألمانيا بخروج 17 ألف مواطن رافضين للحجر، وهذا ما يجعلنا محقين في تخفيف الإجراءات، لأن الحجر يؤثر نفسيا على المواطن، أما السبب الثاني فهو طبيعة ونوعية الفيروس، فحتى منظمة الصحة حذّرت من انتشاره، فلا يوجد أي خبير ينبئ بما سيكون عليه الفيروس مستقبلا، فالعالم كله يعاني من الانتشار السريع له.

و في سياق متصل، شدد المتحدث :” بأن البلاد متحكمة في الوضع الصحي، وأن عدد الأسرة مثلا في ماي كان 4 آلاف وارتفع في جويلية إلى 11 ألفا بعد إجراءات متخذة مع الولاة ومديري المستشفيات وتوفير فنادق للاحتياط، قائلا:” الإجراءات التي ثم اتخاذها يوم 10 جويلية بعد لقاء مع رئيس الجمهورية قبلها بيوم، وبعد لقاء مع 5 ولاة الذين عرفت ولاياتهم ضغطا كبيرا وتمّ جمع كل مديري المستشفيات والتوضيح بأن كل الأقسام ستكون من أجل مصابي “كورونا”.

وأكد وزير الصحة بأنه ظهر جليا وجوب التعايش مع هذا الفيروس بأخذ تدابير وتوصيات لتفادي انتشاره، خاصة وأنه يجري حاليا الحديث عن تقدم مستمر في توفير اللقاح الذي سنكون من أوائل المتحصلين منه.

و أكد بن بوزيد بأن اكتشاف اللقاح غير سهل كما ينظر إليه البعض، بما أنه يجب أن يكون فعّالا ولا يشكّل خطورة على المرضى ويجب أن يمرّ على مراحل متعددة للأخذ بأنه لقاح نهائي، لافتا بان لقاح كورونا يمرّ أولا على التجارب السريرية مثل أي لقاح قبل التجارب الأولية، من خلال دراسة تركيبته وشكله وما عملها على الخلايا، خاصة لدى الحيوان وبعدها تجربته على البشر.

إيمان لواس