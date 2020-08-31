توطين مواقع البث والإشهار في الجزائر

∙ قانون الإشهار أبرز ورشات قطاع الاتصال

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن التحضير لمرسوم تنفيذي ينظم الصحافة الإلكترونية في الجزائر، مشيرا أنه حاليا قيد الإثراء، بعد توزيعه على القطاعات المعنية، لإبداء الرأي حول شكله ومضمونه، قبل عرضه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

حيث أوضح بلحيمر في حوار خص به جريدة “خبر برس” الإلكترونية، أن هذا النص القانوني هو “عبارة عن مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني”، مبينا أنه سيتم بعد الإثراء النهائي، عرض هذا المرسوم التنفيذي أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

وفي سؤال حول ما يتعلق بـ”توطين” المواقع الالكترونية في الجزائر، قال وزير الاتصال بأن المصطلح المذكور يعني “جزأرة” مواقع البث والنشر، على غرار القنوات التلفزيونية الخاصة، مضيفا أن المواقع الإلكترونية “من المفروض أن يكون منطلق نشاطها من الجزائر، طبقا للقوانين المحددة لنشاط المؤسسات الإعلامية في الجزائر الناشطة عبر الأنترنت، لافتا بالمناسبة، أن “التوطين” يهدف إلى “ضبط نشاط هذه المواقع طبقا للقانون الجزائري”، الأمر الذي سيمكن الناشرين وأصحاب المواقع، من “تفادي اللهث وراء الأموال أو تحويلها بصيغ وطرق غير مشروعة” على حد تعبيره.

على صعيد متصل، أكد الرجل الأول على قطاع الاتصال في البلاد، أنه سيتم بعد صدور النص القانوني للصحافة الإلكترونية، تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة، لا تختلف كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة المكتوبة الورقية، وهو الشق الذي سيحدده بصفة “قطعية” قانون الإشهار الذي يعد حسبه أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال.

مريم .خ