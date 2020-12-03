توسيع الرؤية السياحية بولاية جيجل

أكد وزير السياحة السيد حميدو خلال جلسة علنية خصصت لطرح أسئِلة شفوية لعدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن تطوير السياحة الجبلية والريفية تعتبر في غاية الأهمية نظرا لعاملين أساسين، هما الرواج الكبير الذي يعرفه هذا النوع الكبير من السياحة نتيجة انتشار الثقافة الإيكولوجية والرجوع للطبيعة، أما العامل الثاني فيتمثل في كون المواقع الجبلية والريفية باتت تستهوي الشباب أكثر وقال أن اهتمام هذه الفئة من المجتمع بمثابة عامل ناجع لتطوير السياحة الجبلية.

و أوضح السيد الوزير أنه تم استغلال خمس مسالك ، تمتد على مسافة 31 كلم و تشمل 7 بلديات معروفة بمقوماتها السياحية هي “تكسانة”،”جيملة”، “مجانة”، ” إيراقن” “سويس” “الشحنة” و”بني ياجيس” وذلك بالتنسيق مع وكالات سياحية وجمعيات محلية متخصصة في هذا النوع في السياحة .

بالإضافة إلى ذلك، أفاد السيد الوزير بأنه تم استغلال المسلك الغابي البيداغوجي على مستوى غابة “بوعفرون” الواقع بـ”بلدية جيملة” التي تقدر مساحتها بـ 257 هكتار مع برمجة عملية تهيئة 6 غابات ببلديات “جيجل”، “تكسانة”، “جيملة” “بن زياد” “بوراويو” و”أولاد دراج” لتصبح فضاءات راحة واستجمام بالنسبة للشباب والعائلات.

وتحدث السيد الوزير أيضا عن مشروع لتهيئة غابة بمنطقة “كسير” ضمن اتفاقية بين محافظة الغابات وقطاع السياحة، وذلك بغرض استغلالها في إطار خدماتي وسياحي دون الإخلال بطابعها البيئي حيث تتربع هذه الغابة على مساحة 40 هكتار كما تتوفر على العديد من الخدمات.

وفي ذات السياق، ذكر السيد الوزير أن ولاية جيجل تشتهر بالحضيرة الوطنية “تازا” وهي معلم هام للسياحة الريفية والبيئية والجبلية، وكشف عن فتح عدة مسالك للتجول والتنزه والاستكشاف بها، وهذا بالإضافة إلى فتح دار للصناعة التقليدية والحرف ببلدية “زيامة منصورية” بغرض تغطية وبعث المنتوج المحلي بمختلف أنواعه.

وحتى تتسنى السياحة الجبلية والريفية للجميع ولفك العزلة على مناطق الظل، أشار السيد الوزير إلى وجود اتفاقية شراكة بين قطاع السياحة وقطاعات أخرى كالفلاحة والغابات والجماعات المحلية لإعداد برنامج ملموس يخص السياحة الجبلية ودعمها بالمنطقة وذلك وفق دفتر شروط مدروس يراعي احترام الطابع البيئي والإيكولوجي لهذه المناطق حيث ينص على استخدام مواد صديقة للبيئة مع الاستعانة بمخططات الاتصال والترويج المعدة من طرف مصالح الوزارة، مع اعداد خريطة طريق للسياحة الجبلية والعمل على تنظيم لقاءات محلية وجهوية مستقبلا حول الموضوع تجمع الفاعلين والخبراء من المجتمع المدني والجماعات المحلية.

المصدر:الصفحة الرسمية لوزارة السياحة