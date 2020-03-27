توسيع الحجر إلى تسع ولايات أخرى

أصدر صبيحة أمس الجمعة الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما جديد يقضي بتوسيع إجراءات الحجر الصحي إلى 09 ولايات جدد وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كرونا وكيفية مكافحته طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 20-70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كرونا ومكافحته عبر التراب الوطني ، وذلك من خلال التنقل الى المرحلة الرابعة من إجراءات الحماية والوقاية من الفيروس لضمان حماية المواطنين من توسع دائرة انتشار الوباء .

وأشار المرسوم أن المادة 2 من المرسوم الجديد تنص على توسيع إجراءات الحجر الجزئي التي ستنطلق بداية من اليوم السبت بكل من ولايات :”بومرداس ، باتنة ، سطيف ، وهران ، تيزي وزو ، المدية ، قسنطينة تيبازة ، و الوادي ” وهي المناطق التي عرفت توسعا كبيرا في تنقل الوباء ، حيث سيشمل الحجر الصحي الإلزامي المواطنين من الساعة السابعة مساءا إلى السابعة صباحا وذلك من اجل محاصر الوباء الذي عرف توسعا كبيرا بهذه الولايات ما يستوجب الحجر الجزئي عنها ، من جانب آخر لم يستبعد الوزير الأول إصدار الحجر الكامل على العاصمة في حالة استمرار توسع الوباء .

محمد بن ترار