توسيع إجراءات الحجر الصحي الجزئي إلى تسع ولايات جديدة

– أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، عن توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 ولايات أخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا” ومكافحته.

وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن جراد وقع مرسوما جديدا يتعلق بالتدابير الوقائية من “كورونا”، أن الولايات المعنية هي: باتنة، تيزي وزو، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة.

وأوضح البيان أن المادة الـ 2 من المرسوم الجديد تنص على” توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى تسع ولايات جديد، على أن يطبق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة “ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة الـ 19 إلى غاية الساعة السابعة صباحا”.