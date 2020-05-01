“توسيالي” تتحصل على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج أنابيب المحروقات

تحصل مركب الحديد والصلب “توسيالي” الكائن ببطيوة شرق وهران على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات ، حسبما أفاد بذلك اليوم الجمعة مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بذات المركب .

وستسمح هذه الشهادة التي تحصلت عليها شركة “توسيالي” مؤخرا من المعهد الأمريكي للأنابيب بإنتاج مختلف الأحجام من الأنابيب الحديدية الموجهة لنقل مواد المحروقات من الغاز والبترول ومشتقاتها، وفقا لما صرح به السيد ، عزي رمزي، مشيرا ، إلى أن هذه الشهادة معتمدة في جميع أنحاء العالم لإنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات.

كما ستتيح هذه الشهادة للشركة أيضا فرصة المشاركة في عديد المناقصات الوطنية والدولية لاقتناء الأنابيب الحديدية في مختلف الأنواع والأحجام الموجهة لقطاع المحروقات (الغاز والبترول)، يشير نفس المسئول.