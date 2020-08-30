توزيع 300 وحدة سكنية لعدل 01 ببلدية ورقلة

المدير الجهوي لعدل :تأخر تسليم المفاتيح راجع للمساحة الشاسعة للتهيئة

أشرفت السلطات العمومية وعلى رأسها الأمين العام للولاية على حفل توزيع مفاتيح 300 وحدة سكنية من صيغة عدل 01 بالقطب العمراني 27 فبراير 1962 بورقلة، موازاة مع ذلك فقد طالب المستفيدين بضرورة توفير المرافق الضرورية التي لها صلة بيوميات المستفيدين .

أكد المدير الجهوي لوكالة عدل بورقلة سليمان بن هجيرة ، أن ولاية ورقلة استفادت من 2685 وحدة سكنية ، منها 1800 لفائدة عاصمة الولاية ، فيما تم توزيع الحصص المتبقية على دائرة سيدي خويلد و المقاطعة الإدارية تقرت ، مؤكدا أن حصة 300وحدة سكنية التي تم توزيع مفاتيحها مهيأة داخلية وخارجيا.

و أضاف نفس المسؤول أن حصة 1500 وحدة سكنية الموجودة في طور الانجاز التي أسندت لشركة صينية ، حيث بلغت نسبة الانجاز حوالي 90 بالمائة ، مضيفا أن توزيع المفاتيح على المستفيدين سيكون مع نهاية هذه السنة ، ليذهب بعدها بن هجيرة الى أبعد من ذلك قائلا أن سبب تسليم السكنات المذكورة هو شاسعة المساحة المقدرة بـ 26 هكتار ، الأمر الذي ساهم في التأخر الكبير في تهيئتها،حيث وجه المدير الجهوي لوكالة عدل بورقلة نداء للمستفيدين من الحصة السالفة الذكر أنه في حالة تسجيل أي نقائص على مستوى السكنات فعليهم بالتقرب من مصالحه لرفع انشغالاتهم التي على عاتق الشركة الصينية من أجل تدارك النقائص.

من جهتهم المستفيدين من حصة 300 أكدوا بأن فرحتهم لم تكمل بسبب الغياب التام للمرافق باستثناء ابتدائية ، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من معاناتهم بتأجيل الالتحاق بمساكنهم جراء غياب مرافق صحية و مقر للأمن وكذا مصلى.

أما بقية المسجلين في الحصص القادمة فقد طالبوا بتسريع وتيرة اشغال الانجاز وتسليمهم مفاتيحهم لرفع شبح التكاليف المترتبة عن كراء مساكن من مرتباتهم الشهرية حسب قولهم.

أحمد بالحاج