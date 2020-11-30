توزيع 10 حافلات بقرى بلدية تمنراست

في إطار مساعي السلطات الوصية للقضاء على أزمة التذبذب في توفير النقل المدرسي فقد تدعمت قرى بلدية تمنراست ، بـ 10 حافلات للنقل المدرسي.

أفاد بيان لديوان ولاية تمنراست كانت قد تحصلت يومية “الوسط ” على نسخة منه انه تحت اشراف مصطفى قريش والي الولاية ، تم تسليم “10” حافلات للنقل المدرسي لبلدية تامنغست، بغية توزيعها على القرى المصنفة كنقاط ظل،ويتعلق الأمربقرى ترهنانت ،أزرزي، تغموت ، أمسل ، إضافة لتيت،وكذا قرى تقرمبايت (الشرقية و الغربية) ، تيلمزي ، ايديكل ، تغهوهاوت، وإندلاق، وفي سياق متصل أضافت نفس الجهات أن العملية متواصلة لتمس باقي المناطق النائية والحدودية التي باتت بحاجة ماسة لوسائل النقل المدرسي الذي لطالما كان سببا مباشرا في تراجع التحصيل العلمي بالنسبة للتلاميذ الاقسام النهائية .

أحمد بالحاج