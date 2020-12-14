توزيع نصف مليون قارورة غاز البوتان على المستوى الوطني خلال أسبوع

كشفت مديرية الإتصال على مستوى شركة نفطال جمال شردود، أنه تم توزيع ما يقارب نصف مليون قارورة غاز البوتان على المستوى الوطني خلال الأسبوع الماضي وبأن مصالحه جندت جميع إمكانياتها لإيصال قارورة غاز البوتان إلى مناطق الظل.

وأرجع جمال شردود أسباب إرتفاع الطلب على هذه المادة إلى التقلبات الجوية وانخفاض دراجات الحرارة “قمنا بتوزيع 473 ألف قارورة يوميا وهذا راجع لانخفاض درجة الحرارة وزيادة الطلب” ، مؤكدا أن “نفطال كانت مجندة لمواجهة هذا الطلب، بفضل إمكانياتها المادية والبشرية وبأن المؤسسة ستبقى مستعدة لتلبية جميع الطلبيات وإيصالها إلى جميع النقاط وبالخصوص مناطق الظل”.