توزيع لقاح كورونا شهر جانفي إشاعة

فند وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، ما تم تداوله مؤخرا عن الانطلاق في علمية التطعيم ضد كورونا مطلع العام القادم، بقوله:”لم نصرح أنه سيتم توزيع لقاح كورونا ابتداء من شهر جانفي، كما أننا لم نقم بعد بالإجراءات اللازمة، في هذا الخصوص، مؤكدا بالمناسبة أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأورد بن بوزيد، عند استضافته في القناة الإذاعية الثانية، أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة باللقاحات التي وصفت بالناجعة، التي توصلت إليها مختلف الدول، مشيرا أن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح عند توفره، خاصة فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وحول موعد توفر اللقاح، قال الوزير أنه من المستحيل أن يكون اللقاح حاضرا في غضون 6 أشهر، لأن مدة تحضيره تمتد من 5 إلى 10 سنوات، على اعتبار أن اللقاح ليس اختراعا، فبعد تحضيره وتطعيم المواطنين به تظهر أعراضه ولو بعد 6 أشهر، لكننا في وضعية مستعجلة لا تسمح بالانتظار، متابعا أن هناك على الأقل 200 مخبر بصدد إعداد اللقاح، متطرقا أن توزيعه ابتداء من شهر جانفي مجرد إشاعة، لأنه لم يصرح بذلك و لم تتخذ الإجراءات المنوطة به بعد.

مريم خميسة