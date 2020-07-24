توزيع عدد إصابات جديدة حسب الولايات

🔴 الحالات الجديدة موزعة على الولايات التالية
🔴 وهران : 82 حالة جديدة
🔴 بجاية : 60 حالة جديدة
🔴 الجزائر العاصمة : 57 حالة جديدة
🔴 الوادي : 38 حالة جديدة
🔴 ورڨلة : 33 حالة جديدة
🔴 البليدة و مستغانم : 32 حالة جديدة
🔴 قسنطينة : 30 حالة جديدة
🔴 جيجل : 29 حالة جديدة
🔴 سيدي بلعباس : 25 حالة جديدة
🔴 تيارت : 24 حالة جديدة
🔴 عين تموشنت : 20 حالات جديدة
🔴 بشار : 18 حالة جديدة
🔴 معسكر : 17 حالة جديدة
🔴 المسيلة : 16 حالة جديدة
🔴 بسكرة : 15 حالة جديدة
🔴 خنشلة : 14 حالة جديدة
🔴 البويرة و تبسة و عنابة : 11 حالة جديدة
🔴 تيبازة و الجلفة : 09 حالات جديدة
🔴 باتنة و أم البواقي و النعامة : 08 حالات جديدة
🔴 الطارف : 07 حالات جديدة
🔴 تلمسان و البيض : 06 حالات جديدة
🔴الولايات التي سجلت خمسة 05 حالات هي : برج بوعريريج
🔴 الولايات التي سجلت أربعة 04 حالات هي : عين الدفلى و الاغواط و سكيكدة و تيسمسيلت
🔴 الولايات التي سجلت ثلاثة 03 حالات هي : المدية و ڨالمة و ميلة
🔴 الولايات التي سجلت حالتين 02 حالات هي : تيزي وزو و غرداية و سوق اهراس
🔴 الولايات التي سجلت حالة واحدة 01 هي : أدرار
🔴 الحالات الجديدة موزعة على الولايات التالية