توزيع عدد إصابات جديدة حسب الولايات

🔴 الحالات الجديدة موزعة على الولايات التالية

🔴 وهران : 82 حالة جديدة

🔴 بجاية : 60 حالة جديدة

🔴 الجزائر العاصمة : 57 حالة جديدة

🔴 الوادي : 38 حالة جديدة

🔴 ورڨلة : 33 حالة جديدة

🔴 البليدة و مستغانم : 32 حالة جديدة

🔴 قسنطينة : 30 حالة جديدة

🔴 جيجل : 29 حالة جديدة

🔴 سيدي بلعباس : 25 حالة جديدة

🔴 تيارت : 24 حالة جديدة

🔴 عين تموشنت : 20 حالات جديدة

🔴 بشار : 18 حالة جديدة

🔴 معسكر : 17 حالة جديدة

🔴 المسيلة : 16 حالة جديدة

🔴 بسكرة : 15 حالة جديدة

🔴 خنشلة : 14 حالة جديدة

🔴 البويرة و تبسة و عنابة : 11 حالة جديدة

🔴 تيبازة و الجلفة : 09 حالات جديدة

🔴 باتنة و أم البواقي و النعامة : 08 حالات جديدة

🔴 الطارف : 07 حالات جديدة

🔴 تلمسان و البيض : 06 حالات جديدة

🔴الولايات التي سجلت خمسة 05 حالات هي : برج بوعريريج

🔴 الولايات التي سجلت أربعة 04 حالات هي : عين الدفلى و الاغواط و سكيكدة و تيسمسيلت

🔴 الولايات التي سجلت ثلاثة 03 حالات هي : المدية و ڨالمة و ميلة

🔴 الولايات التي سجلت حالتين 02 حالات هي : تيزي وزو و غرداية و سوق اهراس

🔴 الولايات التي سجلت حالة واحدة 01 هي : أدرار