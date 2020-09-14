توجه نحو تأخير الموسم الدراسي إلى بداية 2021

مباشرة الفصل الثاني شهر نوفمبر المقبل

كشفت مصادر رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن لجنة خاصة قد تشكلت على مستوى الوزارة من اجل بعث سبل الدخول الجامعي الجديد 2020/2021 وإتمام الفصل الثاني من السنة الجامعية 2019/2020 بأقل الخسائر مع استدراك الدروس والبرامج حيث أن الدخول الجامعي الجديد لن يكون قبل بداية السنة المقبلة.

هذا وحسب المصادر التي تسربت فأن وزارة التعليم العالي قد وجهت مراسلة إلى الجامعات من أجل إتمام تراكمات الفصل الأول، امتحانات استدراكية وتعويضية خاصة لطلبة السنة الثانية ماستر ، مع مباشرة مناقشات رسائل التخرج ، في حين يتم استغلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لإتمام مخلفات الفصل الثاني لباقي الطلبة بصفة حضورية وإجراء الامتحانات شهر ديسمبر لضمان تكافؤ الفرص على خلفية فشل عملية التعليم عن بعد عبر كافة الجامعات بمختلف إنحاء الوطن.

من جانب آخر ستكون لهذه الفترة فرصة للناجحين في شهادة البكالوريا من أجل التسجيل بعد تقديم رغباتهم ودرستها على ان ينطلق الموسم الدراسي الجديد مع بداية السنة الجديدة ويستمر إلى شهر جوان دون توقف ، وهو الاقتراح الذي يلقى الإجماع من قبل كافة الجامعات.

محمد بن ترار