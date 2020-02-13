توتر العلاقات بين إدارة الجامعة والتنظيمات الطلابية في جامعة طاهري محمد بشار

أصدرت أسرة الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين لجامعة طاهري محمد بشار بيان الصادر في 09/02/2020 استنكرت فيه التجاوزات الخطيرة، النقائص والصراعات الخفية التي تهدد الحرم الجامعي.

وردّ على هذا البيان مدير جامعة بشــار بإصداره لقرار بتاريخ 10/02/2020 لتتواصل محاولات المدير لإدخال المنظمات الطلابية بيت الطاعة .

القرار الذي اعتبرته كامل المنظمات الطلابية خرقا واضحا لتطبيق التعليمة الوزارية رقم 19/461 الصادرة بتاريخ 12 سبتمبر 2019، واستنادا لبيان التنديد والاستنكار الصادر عن الثمانية المنظمات الطلابية الناشطة بجامعة بشار بتاريخ 11/02/2020 والتي اجمعت فيه أن قرار المدير جاء على خلفية انتقام من رئيس المكتب الولائي للرابطة فراح ضحيته خمسة وعشرون طالبا بحرمانهم من مزاولتهم الدراسة رغم أن أغلب الحالات كانوا مسجلين قبل صدور التعليمة الوزارية بسنتين أو أكثر.

إن لجوء إدارة جامعة بشار إلى هذا التوظيف الخاطئ لتعليمات الوزارة كان غرضه فرض ضغوطات التي تحاول الادارة من خلالها تهميش الشركاء الاجتماعيين من بينها ممثلي الطلبة.