توتال الفرنسية تخسر صفقة أناداركو في غانا

خسرت شركة توتال الفرنسية، صفقة الاستحواذ على أصول أناداركو بدولة غانا، بسبب عدم إتمامها بيع أصول الجزائر حسب ما أفاد به بيان لهذه الشركة الفرنسية.

وحسب البيان الصادر عن الشركة، فقد أبرمت توتال وأوكسيدنتال بتروليوم اتفاقية شراء وبيع من أجل استحواذ توتال على أصول أناداركو في إفريقيا غير ان شركة توتال ألغت خطة لشراء أصول أوكسيدنتال بتروليوم في غانا والتي كانت مشروطة بإتمام استحواذها على أصول أخرى لأوكسيدنتال في الجزائر التي تعتبر جزء من صفقة بقيمة 8.8 مليار دولار جرى التوصل إليها بين توتال وأوكسيدنتال بشأن أصول أناداركو في موزمبيق وغانا والجزائر وجنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من أن اتفاقا بشأن أصول موزمبيق تم التوصل إليه إلا أن توتال قالت إن اتفاقا بشأن أصول غانا انهار بعد أن أوقفت السلطات في الجزائر استحواذ توتال على أصول أوكسيدنتال هناك وقالت توتال إن الاستحواذ على أصول في غانا مشروط بإتمام بيع أصول الجزائر.

وأضافت أن أوكسيدنتال أخطرت توتال بأنه، في إطار تفاهم مع السلطات الجزائرية، فإن أوكسيدنتال ليست في وضع يمكنها من بيع أصولها في الجزائر وقالت توتال انه بالنظر إلى الظروف الاستثنائية في السوق والضبابية التي تواجهها المجموعة قررت توتال عدم المضي قدما في استكمال شراء أصول غانا.

عطار ب