توافق على جملة من القضايا الإقليمية والعربية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على وجود “توافق تام” بين الجزائر وقطر حول مختلف

القضايا الإقليمية والدولية.

وقال تبون, في ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، “كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين” ، وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود “توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي و تلك المتعلقة بالشأن

الدولي”وأعرب الرئيس تبون عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين، معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر أمير دولة قطر يشيد بدور الجزائر في حل النزاعات الإقليمية وتبون يؤكد هناك توافق تام بين الجزائر وقطر في الملفات الدولية والإقليمية أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وجود توافق تام بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية فيما ثمن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دور الجزائر الإقليمي والعربي ودورها الإيجابي في حل النزاعات .

وقال الرئيس تبون، في ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر، أنه كان له مع ضيفه محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي وأعرب الرئيس تبون عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين، معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر.

وثمن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دور الجزائر الإقليمي والعربي وإسهامها في حل الكثير من النزاعات حيث قال الشيخ تميم، في ندوة صحفية أعقبت المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، “نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي”، مضيفا أن الجزائر لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة وفي العالم العربي ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات وفي ذات السياق، أعرب أمير دولة قطر عن أمله في أن تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر بـالنجاح

وبشأن المحادثات التي جمعته مع الرئيس تبون، أكد الشيخ تميم أنها كانت بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور، مؤكدا عزمه على العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

باية ع