توازنات السلطة وتوازنات المجتمع

بقلم احسن خلاص

قبل أن يطّلع الرأي العام الجزائري على مشروع التعديلات الدستورية في نسخته النهائية التي ستعرض على الاستفتاء تستحضر رسالة وزير الدفاع السابق خالد نزار زمنا يبدو أنه لم يتخلص منه الحراك الشعبي ولا انتخابات ديسمبر الماضي وتعبر بذلك عن الحنين إلى زمن ولى لكنه يريد الاستثمار في الوضع الانتقالي المتأزم الذي تعيش فيه الجزائر اليوم وتجد السلطة صعوبات ظرفية للخروج منه.

ويعتبر الجنرال خالد نزار الأكثر ثرثرة من بين قادة الجيش السابقين فهو بذلك يقدم من حيث يشعر أو لا يشعر وبغض النظر عن مدى صحة ما ينقل، مادة خصبة ونادرة لدراسة المرحلة التي تولى فيها مسؤوليات حساسة وخطيرة على رأس الدولة ويساعد على فهم واقعنا الذي لم يكن إلا نتاجا لتراكم تناقضات تلك المرحلة. وها هو اليوم يميط اللثام عن الشقوق التي أحدثها الحراك وما تلاه داخل النظام وكيف أن الحراك الشعبي الذي كان ينتظر منه أن يتجاوز النظام القائم على صراع العصب قد غذاه وأضعف بذلك الحظوظ لإنجاز التغيير المنشود.

لقد بين خالد نزار من خلال الرسالة التي نشرها على موقع ابنه الإلكتروني أنه في الوقت الذي تحرك الشارع لرفض العهدة الخامسة تحركت آلة موازية في سبيل إحداث فرز جديد ضمن آلة الحكم المعقدة فما كان يعتبر مرافقة للحراك في الظاهر إنما كان معركة كسر للعظام بين أطراف من القيادة العسكرية كلها تنتمي إلى عهد سابق إذ لم يكن الحراك إلا ذريعة لتحريك المياه الراكدة وحسم مسألة البقاء أو الذهاب بين الأطراف المتصارعة بعد أن تبينت استحالة التعايش بينها الذي كانت توفره مظلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة طوعا أو كرها.

غير أن أهم ما لفتت إليه الأنظار رسالة الجنرال مؤشرات تدل على أن الصراع لم ينته بعد وأن جولات قادمة منه ستنطلق في المستقبل القريب إن لم تكن قد انطلقت لتعيد العداد إلى الصفر وأن ما كان يعتبر قطيعة مع “العصابة” ليس إلا جولة من جولات مباراة ملاكمة لم ينهها أي طرف بالضربة القاضية. وتكشف أيضا أن الخطاب السياسي الذي رافق عملية كسر للعظام كان خطابا دعائيا موجها للاستهلاك واستنفار جموع من المؤمنين بالقطيعة التامة مع الاستئصاليين والعلمانيين “الزواف” باسم شعارات من قبيل النوفمبرية الباديسية وغيرها من الشعارات التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تكشف من جانب آخر أنه لم يحن الوقت بعد لبروز جيل جديد من القيادات العسكرية قادر على التخلص من منطق العصب ومن تراكمات الأزمات السابقة التي شكل فيها إقحام الجيش في اللعبة السياسية عاملا حاسما ومصدر تفاقمها في الوقت الذي لم تستطع النخب السياسية تقديم البدائل أمام منطق صراع العصب الذي فرض على المجتمع وأعاق مسارات الانتقال الديمقراطي نحو تكريس دولة المؤسسات.

وها نحن اليوم أمام سلطة تبدي كل صباح نوايا حسنة وإرادة للتغيير نحو الأفضل تسابق الزمن لمواجهة الأزمات المتعددة المستعجلة وتطرح رهانات طموحة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وستضع أمام الشعب مشروع تعديلات دستورية وعدت بأنها ستكون متينة وقابلة للحياة لأطول مدة ممكنة. غير أن هذه النوايا على جديتها وعزم الجهاز التنفيذي على تجسيدها تبقى رهينة الحالة المرضية التي عاش بها النظام واستمر بها مدة طويلة ولم يتخلص منها بعد إذا صدقنا ما جاء في رسالة نزار ونتمنى أن نكون بذلك قد أخطأنا معه وأن الجولات القادمة من الصراع التي لمح إليها ليست إلا صرخة في واد.

لا يمكن لجزائر اليوم التي تعيش على كف عفريت أمام خطر الانقسامات الداخلية المبنية على الجهوية واللغوية والدينية وأمام خطر آخر أكبر يكمن في التهديدات الخارجية المرتبطة بأزمات دول الجوار، لا يمكن لمثل هذه الجزائر أن تتيح لنفسها مجالا لصراعات داخل منظومة الحكم كنا نحسبها من الماضي الذي نريد أن ننساه لولا واجب التأريخ لمراحل ساهمت بشكل رهيب في ما نحن فيه اليوم من أزمات.

لقد أضحى واجبا على الجميع من صاحب القرار إلى المجتمع المدني أن يدركوا أن الجزائر لا يمكنها أن تعود إلى الوراء ولا تريد أن يستغل موروث المجتمع الرمزي باختلاف أطيافه في صراعات لا علاقة للمجتمع بها إلا من خلال الانعكاسات السلبية التي تقع عليه. ولعل الرئيس تبون يدرك ذلك تماما وهو الذي قال إن النظر من خلال “الرتروفيزور” ضرورية أحيانا لكن الأهم هو النظر إلى الأمام لكي لا نعود مجددا إلى عهد الأزمات الدورية المزمنة. فما ينتظرنا من رهانات وجودية لا يرتبط بكليشيهات الحنين إلى زمن الأزمات والمآسي بل بإتاحة المجال للكفاءات التي يزخر بها البلد للتنافس على أفضل الحلول الممكنة وليس الصراع على النفوذ الذي هو الميدان الخصب للفساد والظلم والحقرة والمعارك غير الشريفة.

لا يكمن التغيير الحقيقي المنشود في تعديلات على الدستور والقوانين فحسب بل هو عملية طويلة وشاقة تتطلب إرادة حقيقية في تغيير تصورنا للدولة والحياة السياسية وإنتاج وتوزيع الثروة الوطنية المادية والمعنوية وتحقيق التوازنات الاجتماعية قبل توازنات النظام.