تهيئة وادي الكرمة بوهران لتحويله لمنتزه للترفيه والاستجمام في 2021

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، أنه سيتم الانطلاق خلال هذه السنة، في عملية تهيئة وادي الكرمة بولاية وهران، بعد إزالة المفرغة العشوائية التي تحيط به، والتي تتربع على مساحة قدرها 85 هكتار، وذلك بغرض تحويلها إلى منتزه للترفيه والاستجمام لفائدة سكان ولاية وهران حسبما أفاد به لواج المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان.

و أوضح ومان في تصريحه أنه وفقا لإستراتيجية وزارة البيئة الرامية لإزالة التلوث والمحافظة على البيئة، فقد أطلقت عدة مشاريع للقضاء على المفرغات العشوائية الكبرى من بينها المفرغة العشوائية ببلدية الكرمة بوهران، حيث تم الإنتهاء من الشطر الأول والمتمثل في القضاء على النفايات في انتظار تحويلها إلى منتزه للترفيه والاستجمام ودخولها حيز الخدمة بغضون سنة 2021.

وقال إنه تم القضاء على أكثر من 15 مفرغة عشوائية من الحجم الكبير وأن الدراسة المتعلقة بتهيئة مفرغة بلدية الكرمة بصدد الإنتهاء، حيث سيتم زرع عدد كبير من الأشجار في مساحة قدرها 45 هكتار.

وأضاف بخصوص الـ 40 هكتار المتبقية من المفرغة العشوائية لبلدية الكرمة، أنها ستحتضن فضاءات للعب والاستجمام، وكذا ملاعب صغيرة لممارسة مختلف الرياضات وتهيئة مسالك للعدو الريفي، وكذا لإنشاء مرافق للخدمات مما سيوفر مناصب عمل “معتبرة” لشباب المنطقة.

كما أعلن عن برمجة مشاريع أخرى مماثلة للقضاء على المفرغات العشوائية الكبرى بكل من ولايات المدية وبرج بوعريريج وميلة فيما توجد مشاريع قيد الانجاز بكل من ولايتي مستغانم وبجاية.