تهديد الباحث المغربي محمد الشرقاوي بسبب موقفه من إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية

قال الباحث والأستاذ المغربي المتخصص في موضوع تسوية النزاعات في الجامعة الأمريكية جورج ميسون ، محمد الشرقاوي ، إنه تعرض لـ “حملة تشهير وتهديدات” بسبب موقفه من إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الصحراء الغربية. وقال عضو سابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة على فيسبوك: “خلال الأسابيع الماضية ، تم توظيف أفراد أو عيّنوا أنفسهم لاغتيال محمد الشرقاوي أخلاقياً”.

“ليست أفكاري هي التي تستهدفهم ، ولكن شخصيتي من خلال التهديدات المباشرة عبر الهاتف ومن خلال تعريفي للغضب الشعبي كعدو للمغرب ووكيل لصالح بعض الأطراف ، والعديد من أشكال التشهير والتحقير” ، هو أكمل.

وأضاف أن “هذه الاعتداءات ، التي لم يعد من الممكن تجاهلها ، تتطلب ملاحقة قضائية أمام محاكم مغربية وأمريكية بتهمة التشهير والقذف حتى تتخذ العدالة قرارا بشأن هؤلاء الأفراد الذين تم التعرف عليهم جيدا” ، مؤكدا أن “القانون في كل من المغرب و في الولايات المتحدة ، يحمي حرية التعبير على الشبكات الاجتماعية وحقوق الضحايا في قضايا التشهير “.

وأشار الأكاديمي في مساهمة على حسابه على فيسبوك ، إلى أن إعلان دونالد ترامب بشأن الصحراء الغربية “ليس له أي تأثير أو أهمية من وجهة نظر قانونية وسياسية في السياق الأمريكي ، ويمكن إلغاؤه بسهولة”.