تهديدات تطال موسم الاصطياف بالجزائر

باشرت وزارة السياحة اجتماعات حثيثة من اجل بعث موسم الاصطياف الذي صار مهددا قبل 15 يوما عن افتتاحه ، نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كوفيد 19 من جهة وكذا وجود عوامل تساهم في نشر الوباء تستوجب إفتاء من وزارة الصحة بصفتها الوحيدة المرخص لها إعطاء الموافقة على افتتاح موسم الاصطياف من عدمه.

من جهة أخرى حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار باعوض النمر في الولايات الساحلية والذي اعتبرته أحد أهم ناقل لفيروس كوفيد 19 والذي توسعت دائرة انتشاره بالسواحل ، الأمر الذي من شأنه تهديد صحة المصطافين خاصة في حالة استمرار الوباء ، وتوسع انتشار هذا الفيروس بالسواحل الجزائرية من جهة واستمرار مصالح الأمن والحماية المدنية والمصالح الصحية في مراقبة تطور الوضع الصحي والعمل على تطبيق إجراءات الحجر عوض تحويلها لحراسة الشواطئ.

محمد بن ترار