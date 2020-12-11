تنقل صعب لأبناء سوسطارة والنسر الأسود للتدارك في بلعباس

تستكمل أمسية اليوم أطوار مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، والتي سوف تعرف تنقلا محفوف المخاطر لاتحاد العاصمة إلى الغرب الجزائري تحسبا لملاقاة المضيف وداد تلمسان، وهي الخرجة الثانية على التوالي للنادي العاصمي خارج الديار، وفرصة من أجل تأكيد التعادل الذي عاد به من سفريته إلى بشار لملاقاة شبيبة الساورة، والسعي إلى تدارك خسارة الجولة الافتتاحية أمام وفاق سطيف، من أجل العودة بقوة في البطولة الوطنية بينما تسعى تشكيلة ابناء “الزيانيين” إلى إحراز أول فوز هذا الموسم بعد عودتها إلى مصاف الكبار، في المقابل، يجد وفاق سطيف نفسه أمام سفرية صعبة لملاقاة اتحاد بلعباس الجريح، في وقت أن تشكيلة “المكرة” تعول على تدارك هزيمتها أمام مولودية الجزائر عبر الاطاحة “بالنسر الأسود”، إلا أن أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي تعول على تدارك تعثرها داخل القواعد أمام سريع غليزان بجلب نتيجة ايجابية من سفريتها الصعبة.

من جهته، يبحث شباب قسنطينة عن أول انتصار هذا الموسم في مواجهة الضيف جمعية الشلف، وهو العائد بالتعادل من العاصمة أمام بارادو، اين يسعى إلى استغلال فرصة الاستقبال على ميدانه للاحتفاظ بالزاد كاملا داخل القواعد، رغم أن المهمة لن تكون سهلة امام منافس منتشي بفوز ثمين الجولة الفارطة بديربي الغرب أمام وداد تلمسان، بينما سيجد اتحاد بسكرة نفسه أمام أول تنقل خارج الديار بعد فوز وتعادل في أول جولتين من البطولة الوطنية على ميدانه، أين سيجد نفسه في مقابلة قوية أمام نجم مقرة الذي يسعى إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

عيشة ق.

برنامج المباريات

14:00 نجم مقرة / اتحاد بسكرة

14:00 اتحاد بلعباس / وفاق سطيف

14:30 شباب قسنطينة / جمعية الشلف

15:00 وداد تلمسان / اتحاد العاصمة