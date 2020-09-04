تنظيم الاستفتاء في شهرين ليس تحديا

نمارس مهامنا بدون أي عرقلة

ثمن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اختيار رئيس الجمهورية تاريخ الفاتح نوفمبر للاستفتاء، لافتا بأن هذا التاريخ يعتبر رمز للتغيير الجذري للخروج من الاستعمار الغاشم، والتأكيد على بناء الجزائر الجديدة.

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بأن الرئيس تبون من إختار تاريخ الفاتح نوفمبر كموعد للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ، معتبرا بأن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر لتنظيم الاستفتاء يعبر أيضا عن التمسك بالدولة النوفمبرية .

وشدد محمد شرفي بأن تنظيم الاستفتاء في ظرف شهرين ليس تحديا بقدر إنجاح الرئاسيات في ديسمبر الماضي، أين أكد شرفي أنه جدد الثقة في كل المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدون استثناء.

و أعترف محمد شرفي بأن المسودة الأولى للدستور لم تقنعنا بأنها تتضمن التزامات رئيس الجمهورية، لافتا ” إقترحنا وثيقة توافقية لجعل الدستور توافقي بين كل الاتجاهات، وأرسلنا مساهمتنا في الدستور إلى رئاسة الجمهورية بحكم تجربتنا في الانتخابات، ما يدعم استقلالية السلطة، وهذا ما يهم، و بعد صدور النسخة النهائية لمشروع الدستور لن يكون لدينا الحق في التعليق حول مضمونها لأن دورنا حيادي.”

من جهة أخرى ، إعتبر محمد شرفي بأن تفكير رئيس الجمهورية هو نفسه تفكير الحراك الشعبي، مشيرا بأن الدسترة أمر جميل لأنها تعطي للسلطة ضمانة الديمومة، لكنها لا بد أن توافق برنامج رئيس الجمهورية

و شدد رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن السلطة تمارس السلطة مهامها بكل استقلالية و بدون أي عرقلة مهما كان نوعها، مبرزا بأن أن عملية تصفية القوائم الانتخابية تتم دوريا و تحين باستمرار.

و بخصوص اللجنة الحكومية والمهام الموكلة إليها في المرحة القادمة، قال محمد شرفي :”

هناك إنزلاق إصطلاحي حول دور اللجنة الحكومية التي سترافق السلطة الوطنية المستقلة ، اللجنة الحكومية هي فكرة لتوطيد علاقة التعاون الضرورية بين السلطة والوزارات المعنية التي أورثنا قانون صلاحيتها في تنظيم الإنتخابات،

أن دور اللجنة يقتصر على الدعم اللوجستيكي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.”

وأفاد شرفي بأن البرتوكول الصحي لإجراء الإنتخابات وضعته السلطة بالاعتماد على أطباءها و سيتم مناقشته مع اللجنة العلمية.

ولفت شرفي بأن التحدي الكبير اليوم هو كيف نقوي الثقة المكتسبة من طرف المواطن و الحفاظ عليها.

إيمان لواس