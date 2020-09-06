تنظيمنا لمواجهة عصابات دمرت الاقتصاد الوطني

*لدينا مفهوم مغاير للشراكة بين القطاعين العام والخاص

* لا يمكن لأحد مهما كان وضعه أن يفرض إملاءاته علينا

الاتحاد الوطني لأصحاب العمل ورجال الأعمال ،منظمة نقابية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين، تم إنشاؤه في مارس 2014 ، وحصل على اعتماده في 16 أفريل 2019 ، ويترأس منظمة أرباب العمل الجديدة الخبير الاقتصادي ملياني محمد يزيد .

تنظيمكم جديد ، للدفاع عن مصالح أعضائه ، ومعظمهم من رجال الأعمال ، ما هي السياسة المتبعة ، بهذا المعنى ، لاستعادة الثقة “المفقودة” ؟

بناء الثقة في جميع الطبقات الاجتماعية وخاصة في رواد الأعمال والعاملين الاقتصاديين لدينا هو أحد أهدافنا الرئيسية ، حتى نتمكن جميعًا من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متين وتحسين وتعزيز المنتج المحلي وبالطبع حماية القوة الشرائية للمواطن المتواضع منخفض الدخل.

لقد جاء الاتحاد في وقت حرج تحتاج فيه الجزائر إلى توحيد جميع أفرادها بغض النظر عن رتبهم وموقعهم في المسؤولية. في عام 2014 ، كنا منظمين بالفعل وكنا مستعدين للعمل ولكن للأسف كان لدينا الكثير من العوائق لعدم الحصول على موافقتنا وعدم التفعيل من أجل ترك الأرض خالية للعصابات للاستيلاء على جميع سلع الجزائر وسقط اقتصادنا على ركبتيه لصالح مجموعة لم تترك قطاعا إلا و حاولت استنزافه.

اليوم نحن هنا واتحادنا جاء لمواجهة هذه العصابات التي دمرت الاقتصاد الوطني، امنح الفرصة للقوة الجديدة للعمل والتنسيق مع جميع القوى الحية من أجل إيجاد حلول لجميع الأزمات التي نعيشها منذ عقود ونحن على قناعة باتحاد أنه بالتعاون مع جميع الجهود طاقات مختلفة نصل لحلول ونتائج مرضية لكل الجزائريين.

في لوائح التنظيم ، استهدفت فقط قطاع البناء والتطوير العقاري والأشغال العامة والهيدروليك ومواد البناء. لماذا استبعدتم قطاعات أخرى من النشاط الاقتصادي؟

الخيار الذي فرضته الإدارة عام 2014 ، والذي كان يديره حينها العيسبة ، والذي تطلب منا أن نأخذ قطاعًا واحدًا فقط من النشاط وفقًا للقانون والذي تم تطبيقه باستثناء بالنسبة لنا مقارنة بمنظمات أرباب العمل “المافيا” الأخرى، كان الهدف بالطبع عدم التنافس مع منظمة قوية أخرى أخافت كل رجال الأعمال “الشرفاء” الذين يريدون العمل من أجل مصلحة بلدهم. حصلنا على موافقتنا في 16 أفريل 2019 ، يوم العلم ، وهو تاريخ رمزي في الجزائر وفي خضم الحراك حيث اتخذ انعدام الثقة بين الناس والسلطات أبعادًا مقلقة. منذ اليوم الأول ، فتح تنظيمنا أبوابه والعديد من رواد الأعمال والمشغلين في مختلف قطاعات النشاط اختاروا تنظيمنا نظرًا لنوعية نشاطها منذ إنشائها في 2014 ونخطط لتنظيم العام المقبل الجمعية العامة لتوسيع نطاق النشاط إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى باستثناء التجارة، علاوة على ذلك ، فقد جاءوا بأعداد كبيرة خلال الجمعية العامة التي عقدت ، في جانفي 2020 ، في مركز العلاج بمياه البحر بسيدي فرج ووفقًا لتقديراتنا ، نحن أول اتحاد مهم، أكبر عدد من رجال الأعمال ورجال الأعمال الذين طلبوا منا من خلال عضويتهم وهم الذين عانوا من عقد أسود دموي وعقدين تحت عهد عصابة وقوة مافيا نهبوا كل ممتلكات الشعب، لمواكبة انجراف حركة 22 فبراير كنقابة ، دعمنا الانتخابات الرئاسية في 12/12 2019. بعد انتخاب الرئيس تبون القاضي أول للبلاد ، دعمنا البرنامج الذي وعدنا بإنشاء جزائر جديدة.

في المؤتمر الوطني الأخير ، قدمتم إلى الرئاسة سلسلة من المقترحات من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجنب الكفاءة الاقتصادية، هذه الشراكة ، بالتأكيد لها بعض المزايا ؟

أتفق تمامًا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أظهرت نقاط ضعفها منذ أن فرضها البنك الدولي لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة المتعثرة في التسعينيات ، ولم تُلاحظ أي نتائج إيجابية ولم يتم تحقيق أي منها. لم تظهر الشركة إلا بعد إعادة هيكلتها. سابقا ، اتخذت الشراكة بين القطاعين العام والخاص منعطفًا خطيرًا للغاية مع بيع الشركات العامة وبيعها بالدينار، والأسوأ من ذلك ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقتصرت أيضًا على التعاقد من الباطن، تطالب الشركات العامة القطاع الخاص بتنفيذ العقود مقابل مبالغ مالية فقط.

وفقا لرؤيتنا ، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال فتح رأس مال المؤسسات العامة الخاسرة للقطاع الخاص الذي يتمتع بقاعدة مالية مهمة للغاية ومنحه فرصة الجلوس في مجلس إدارة شركة وألا تكون مقاولًا من الباطن للسوق، يجب أن نضع حدا للسياسة المتبعة في هذا المجال، إن إشراك القطاع الخاص في إدارة المؤسسة العامة يضع حداً للتبذير والإدارة الفوضوية للقادة الذين هم اليوم مليارديرات لديهم حسابات خاصة في سويسرا على حساب الشركة، خلقت هذه السياسة انعدامًا صارخًا للثقة بين الجزائريين وحكامهم، لقد استخدمت هذه القوة كل الوسائل لإذلال وترهيب شعبها وإسكاتهم بكل الوسائل التي بحوزتها. اليوم ، أنشأ كل الجزائريين “بسطة” على غرار “الحجرة” بصوت عالٍ وواضح ونحن بصفتنا اتحاد النقابات ، نريد بناء الثقة وأن يعيش الناس في سلام وأمن في أنفسهم. ضمان بيئة معيشية أفضل. ولتحقيق أهدافنا ، يجب أولاً إنقاذ الاقتصاد بفضل الرقابة الصارمة على الإدارة والتنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية ، ولا يمكن لأحد مهما كان وضعه أن يفرض إملاءاته علينا أو ذاك. إنه محمي من القانون. أخيرًا ، يريد UNPE من خلال جميع أعضائه المشاركة في تنمية الدولة من خلال حماية الشركة من الإفلاس والحفاظ على المناصب الوظيفية ، كما هو مدرج في خطة الإنعاش الاجتماعي الجديدة و الاقتصادية للذهاب نحو جزائر جديدة.

أجرت المقابلة :نعيمة علوش