تنظيف ليبيا من الإرهاب رهان أساسي

* الجزائر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أمس أن الجزائر تحتفظ بنفس المقاربة التي تؤطر سياستها مع دول الإقليم وفي مقدمتها الساحة الليبية التي ترمي إلى عودتها إلى الساحة الدولية مع تجفيف كل منابع الإرهاب فيها الأمر الذي سيكون له أثر كبير في إعادة الروح إلى لصرح الاتحاد المغاربي الذي يعد من بين أهداف “الجزائر الجديدة” وبالتالي فهي ترحب بأي مبادرة تعتمد على الحوار والطرق المشروعة لبناء صرح اتحاد مغاربي كما أكد الوزير رفض الجزائر التام استعمال أراضيها لصالح أهداف أجنبية واستعمال منطق القوة مهما كان مبرره لتفكيك دول المنطقة .

القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم

أوضح بلحيمر أن القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم و أن أمن الليبيين من أمن الجزائر وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة و توحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية, الجزائر تباركها و تدعمها و حول موقف الجزائر من “مبادرة من الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات بين البلدين و إمكانية تقارب حقيقي ثنائي, رد الوزير بأن الجزائر ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل و باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد مشيرا إلى أن المغرب بلد جار و شقيق تربطه مع الجزائر علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري و بأن البلدين يملكان هدفا مشتركا من خلال الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية كما أكد أن الجزائر لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين باعتبار أن الغاية الأسمى هي حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا وندافع عن وحدتنا في ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي لحماية الشعوب وإعطاءها حقها في تقرير مصيرها مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية.

التنسيق الجزائري التونسي بشأن ليبيا

و بخصوص التنسيق الجزائري التونسي بشأن ليبيا ذكر الناطق باسم الحكومة برفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية التي تحاول ضرب استقرار المنطقة.

أما عن حقيقة وجود تنسيق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا, ذكر بلحيمر بأن تركيا, قبل كل شيء, بلد شريك للجزائر خاصة من الناحية الاقتصادية تربطها معه علاقات قوية لها جذورها في التاريخ موضحا أن الجزائر تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه و بشأن النزاع القائم في المتوسط و إمكانية أن تسمح الجزائر باستخدام أراضيها لصالح أطراف أجنبية أكد الوزير أن الجزائر, و انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية واستعمال منطق القوة بالمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع و أضاف بأن الجزائر لا تريد أن تكون طرفا في حرب مبنية على المصالح تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب أو تتبع آثار الجماعات المسلحة و عن ظاهرة تنامي الجماعات الإرهابية في الساحل و الصحراء و مدى خطورتها على الأمن القومي للجزائر, لفت الى أن الجزائر تعد أول دولة واجهت الإرهاب سنوات التسعينات و هو ما جعلها تملك خبرة واسعة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والقارات بالإضافة إلى العمل الميداني لمختلف الأسلاك الأمنية و جهود الدبلوماسية من أجل محاصرة هذه الآفة

العلاقات الثنائية مع روسيا

و عن واقع العلاقات الثنائية مع روسيا, أوضح أنها علاقات متميزة جدا كانت ولازالت دوما تتسم بالتعاون المشترك و بأنها علاقات ودية أخوية و إستراتيجية و لفت إلى أن الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم منذ أشهر جراء جائحة كورونا كشفت عن جودة و متانة العلاقات الجزائرية-الروسية من خلال المساعدات الطبية التي أرسلت للجزائر.

دعم القضية الفلسطينية من الثوابث

و بخصوص القضية الفلسطينية, ذكر الوزير مرة أخرى بأنها من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر و بأن الجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة مبرزا أن الجزائر تدعم أي موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية وتحمي أرضها و حقوقها ونجدد التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات.

الحقل الإعلامي بحاجة لتنظيف

في رده على أسئلة متعلقة بملفات وطنية, ذكر بأن جميع حلقات حقل الإعلام الموروث, الذي وصفه حقل خراب و دمار بحاجة إلى تطهير, مذكرا بسلسلة الورشات التي أطلقت من أجل إصلاح القطاع و تطهيره من الدخلاء والمتطفلين.

و بخصوص مواجهة جائحة كورونا, ذكر بجملة التدابير المتخذة في هذا الإطار, مؤكدا, مرة أخرى, أن الدولة الجزائرية لم تتوان ولو للحظة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار الجائحة سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي و عن سؤال حول تأثير الجائحة على مخطط عمل الحكومة لهذه السنة, أقر بأن بعض المشاريع علقت و تم تأجيلها بسبب الجائحة, لكنه أكد أن المشاريع الحيوية للحكومة دائما متواصلة ولو بوتيرة أخف.

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