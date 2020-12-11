تنصيب 25 رئيس مكتب ولائي من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

نصبت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين، يوم الخميس، 25 رئيس مكتب ولائي من اجل تعزيز انتشارها على المستوى المحلي، حسبما افاد به بيان للكنفدرالية.

“و في اطار مواصلة مسار تعزيز هياكل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل-المواطنين و بهدف دعم تمثيلياتها على المستوى المحلي، قام رئيس الكنفدرالية، محدد سامي عقلي بتنصيب 25 رئيس مكتب ولائي”، حسب ذات البيان.

ستسمح هذه الخطوة للمنظمة، من خلال ممثليها المحليين، “بفهم الواقع الاقتصادي و امكانيات المناطق وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين نظرا الى ان الهدف يتمثل في تقديم مرافقة احسن لمنتسبي الكنفدرالية و دعم مساهماتها في اطار تنفيذ اصلاحات اقتصادية”، حسب البيان.