تنصيب موسى بن تامر مدير عام بوزارة السياحة

اشرف صبيحة اليوم وزير السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد محمد حميدو على مراسيم تنصيب السيد موسى بن تامر مدير عام بوزارة السياحة

حيث شغل السيد موسى بن تامر مدير تنفيذي في السياحة بعدة ولايات اخرها ولاية غليزان

وحسب بيان وزارة السياحة ان الوزير اكد على ضرورة تكثيف الجهود بين العاملين بالقطاع و بين جميع الاطارات المنصبة من اجل انعاش القطاع

وشكر في الاخير حميدو الاطارات التي كانت سابقا قائمة على تسيير هذا المنصب