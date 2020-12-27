تنصيب لجنة قطاعية لتحسين نوعية الخدمات الصحية

تم الأحد تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, لدى اشرافه على تنصيب هذه اللجنة رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات, اسماعيل مصباح, أن الارادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية باتت من الأولويات الأساسية للقطاع, سيما في اطار اصلاح المستشفيات وذلك تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون ولهذا الغرض-يقول الوزير-فان تنصيب هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن قطاعات ودوائر وزارية أخرى معنية, تهدف الى دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى, مضيفا أن تحقيق ذلك يكمن في وسيلة التعاقد التي تم تبنيها في جميع أنحاء العالم ومن هذا المنظور, أبرز الوزير أن الامر يتعلق ب”اصلاح المنظومة الصحية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى حيث من الضروري – مثلما قال- اعادة تنظيم المؤسسات الصحية, من خلال اعطاءها وضعا يسمح لها بمزيد من الاستقلالية والقضاء على البيروقراطية والمزيد من الحرية في الإدارة وحسب الوزير بن بوزيد, فان التعاقد لا يزال أداة حديثة الاستعمال نسبيا في قطاع الصحة, مبرزا ضرورة معرفة مفاهيم واستراتيجيات و سياسات التعاقد من أجل استخدامه بشكل فعال, حيث يجب -كما أشار- دراسة امكانيات التعاقد والمتطلبات الأساسية لاستخدامه بشكل فعال