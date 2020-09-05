تنصيب لجنة تحكيم الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الامازيغية

تم السبت تنصيب اعضاء لجنة تحكيم الطبعة الاولى لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية المكونة من باحثين و جامعيين برئاسة يوسف نسيب استاذ متخصص في الادب الامازيغي و باحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية,

وتتكون هذه اللجنة من عشرة اعضاء اخرين لاسيما اساتذة في اللسانيات و الادب الامازيغيين الى جانب ممثلين لوزارات الثقافة و الفنون و التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و غيرها كما تضم اللجنة كل من نادية بردوس استاذة في اللسانيات الامازيغية بجامعة البويرة و ابراهيم حامق استاذ و رئيس قسم اللغة الامازيغية بجامعة بجاية و نوح عبد الله استاذ بجامعة تيزي وزو و عبد الله صديقي استاذ بجامعة تمنراست

و تم تنصيب هؤلاء الاعضاء خلال حفل نظم بفندق الجزائر بحضور الامين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي الهاشمي عصاد الى جانب ممثلي الحكومة و مؤسسات عمومية و ابرز عصاد اهمية الجائزة التي تشجع البحث و الابداع و تساهم في اثراء و ترقية اللغة و الثقافة الامازيغيتين و اشار الى ان الجائزة تثمن الابداع و البحث الامازيغيين في مختلف لهجاته المستعملة في الجزائر موضحا ان اختيار اعضاء اللجنة يخضع لمعايير السلامة المعنوية و الكفاءة و التمثيل الناجع لكافة لهجات الامازيغية و انسجام اللجنة و اكد رئيس اللجنة يوسف نسيب في تدخل له بتقنية التواصل المرئي عن بعد ان الجائزة ستساهم في بروز نخبة ادبية و مجتمع علمي تستعمل اللغة الامازيغية

و تهدف جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية التي انشئت بمرسوم رئاسي الى تشجيع البحث و انتاج و ترقية الادب و اللغة الامازيغية كما ترمي الى مكافاة افضل البحوث و الاعمال الادبية المنجزة في مجال اللسانيات و الادب باللغة الامازيغية و المترجمة نحو هذه اللغة و البحث في التراث الثقافي اللامادي الامازيغي و البحث العلمي و التكنولوجي و الرقمي