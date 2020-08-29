تنصيب عز الدين بولفراخ مديرا عاما للديوان الوطني للخضر واللحوم

نصب عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية على عز الدين بولفراخ مديرا عاما جديدا للديوان الوطني المهني للخضر واللحوم خلفا لكريم حلو.

ويعد عز الدين بولفراخ من المدراء الأوائل الذين أعلنوا الحرب على الفساد في قطاع الفلاحة عام 2006 و2007، حين كان مديرا ولائيا للمصالح الفلاحية، إذ لم تثنه الضغوط آنذاك في فتح أكبر ملف فساد يتعلق بملايير الدعم الفلاحي بهذه الولاية.

وللإشارة، فإن دور الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم الذي تم إنشاؤه خلال 2009 يرتكز على ضبط وتأمين الإنتاج الفلاحي في السوق لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، مع توفير المخزون الأمني من مختلف المنتجات الفلاحية.

ب.ع