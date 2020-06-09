تنصيب عبد الحميد بن عيشة مديرا للدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 1

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة على مراسيم تنصيب عبد الحميد بن عيشة مديرا للدراسات القانونية والأرشيف خلفاً لإدريس بوكرا.
ورحّب الوزير بالوافد الجديد و تمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
كما ثمن شمس الدين شيتور مجهودات ادريس بوكرا المدير السابق على الكفاءة التي تميز بها والجهود التي بذلها طوال مساره في الوزارة.

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