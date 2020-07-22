تنصيب خلية مركزية تتولى انهاء السنة الجامعية والتحضير للدخول القادم

نصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان الاربعاء الخلية المركزية المكلفة بمتابعة انهاء السنة الجامعية الحالية والتحضير للدخول المقبل 2020-2021, على ضوء تطور الوضعية الوبائية التي فرضها تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) من أجل التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين في القطاع من أجل اتخاذ القرارات الملائمة.

وخلال اشرافه على حفل التنصيب, أكد الوزير عبد الباقي بن زيان, أن من مهام هذه الخلية المركزية التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين في القطاع من أجل اتخاذ القرارات الملائمة لإنهاء السنة الجامعية الحالية والتحضير للدخول المقبل, وفقا لتطور الوضعية الوبائية مع مراعاة خصوصية كل منطقة وكل جامعة وبالنظر الى اختلاف الوضعية الوبائية لكل منطقة في الوطن, كشف الوزير أنه تم منح مسؤولي المؤسسات الجامعية صلاحيات ومرونة أكثر لاتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة للتحكم في الوضعية وتضم هذه الخلية ممثلي التنظيمات الطلابية ونقابات الأساتذة الجامعيين والباحثين وكذا ممثلين عن الخدمات الجامعية

للتذكير, فان وزارة التعليم العالي قد أعدت بروتوكولا يضم كافة التدابير البيداغوجية والصحية التي سيتم الاعتماد عليها لإنجاح مهمة هذه الخلية. ومن ضمن التدابير التي تم الاتفاق عليها, بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع ممثلي التنظيمات الطلابية والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين ونقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعين حول إنهاء السنة الجامعية الحالية ورسم معالم الدخول الجامعي القادم, أن يكون استئناف الدروس بالجامعات, بداية من 23 أوت المقبل, تدريجيا مع إضفاء نوع من المرونة على حضور الاساتذة وتقديم الدروس التطبيقية وكذا مواصلة تقديم الدروس عبر الانترنت, بالإضافة الى العمل على توفير كل الامكانيات التي من شأنها تحسين هذه الخدمة سواء للأساتذة أو للطلبة. وقد تقرر هذه السنة, في اطار الاجراءات الرامية للحد من انتشار وباء كورونا, تنظيم أبواب مفتوحة افتراضية على الجامعة لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد

باية ع