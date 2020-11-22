تنصيب خلية ازمة استعجالية للتكفل بزلزال سكيكدة

نصبت مصالح ولاية سكيكدة خلية أزمة استعجاليةالأحد فور وقوع الهزة الأرضية الأولى التي وقعت بالولاية عند الساعة الرابعة و ثلاثة و خمسين دقيقة و التي تلتها هزة ارتدادية عند السادسة صباحا و 17د حسب ما علم من مصالح الولاية

و أوضح ذات المصدر بأن خلية الأزمة التي يشرف عليها والي ولاية سكيكدة عبد القادر بن سعيد تتشكل من جميع الفاعلين على غرار مديريات السكن و الموارد المائية و الحماية المدنية و مصالح المجالس الشعبية البلدية المعنية بالزلزال و المصالح الأمنية من شرطة و درك وطني و غيرهم و أضاف ذات المصدر بأن والي سكيكدة قد تنقل بعد وقوع الزلزال إلى منطقة عين بوزيان جنوب غرب سكيكدة القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين بناء على تعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية حيث وقف على الوضعية و حجم الأضرار.

و حسب المعاينة الأولية لمصالح الولاية لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في حين تم تسجيل بعض التشققات الطفيفة على مستوى بعض المنازل و مستشفى الحروش حسب المعلومات الأولية المستقاة من ذات المصالح و أضاف ذات المصدر بأن لجنة تقنية من الولاية توجهت فور وقوع الزلزال إلى منطقتي عين بوزيان و الحروش للوقوف على حجم هذه التشققات و معرفة مدى الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال

من جهتها سارعت مصالح الحماية المدنية بالولاية بالتوجه إلى المواقع القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين لمعاينة أي أضرار محتملة. للتذكير وقعت هزة أرضية قوتها 2ر5 درجة بمقياس ريشتر الأحد على الساعة 04 و53 د بولاية سكيكدة حسب ما أعلن عنه مركز الابحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء في بيان له