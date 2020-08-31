تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال

أشرف اللواء عمار عثامنية، قائد القوات البرية، أمس الاحد 30 أوت ، على مراسم تسليم واستلام القيادة على مستوى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل “هواري بومدين”، وتنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية خلفا للواء سليم قريد.

بعد مراسم الاستقبال وتقديم التحية الشرفية، توجه السيد اللواء قائد القوات البرية إلى ساحة العلم للأكاديمية أين قام بتفتيش المربعات المصطفة، لتبدأ بعدها مراسم تسليم واستلام السلطة بين القائد النازل اللواء سليم قريد والقائد الصاعد اللواء سالمي باشا.

بعد قراءة كلمة التنصيب من طرف السيد اللواء قائد القوات البرية، تم تسليم واستلام علم الأكاديمية إلى القائد الصاعد، ليقوم بعدها السيد اللواء قائد القوات البرية بعقد لقاء توجيهي مع إطارات الأكاديمية.

مراسم التنصيب اختتمت بمصادقة السيد اللواء قائد القوات البرية على محاضر تسليم واستلام السلطة بين القائدين والإمضاء على السجل الذهبي للأكاديمية.