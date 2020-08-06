تنصيب العميد يحي علي ولحاج رئيسا جديدا لأركان قيادة الدرك الوطني

نصب قائد الدرك الوطني العميد نور الدين قواسمية ,العميد يحي علي ولحاج رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني, حسب ما أفاد به الخميس بيان لقيادة الدرك الوطني

وقد حث قائد الدرك الوطني, خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة أركانات الدرك الوطني, ممثلين في رؤساء الهيئات المركزية, على طاعة رئيس أركان قيادة الدرك الوطني الجديد, تنفيذا لقانون الخدمة في الجيش الوطني الشعبي داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون الوثيق بكل صدق وأمانة في أداء المهام الموكلة لمؤسسة الدرك الوطني في سبيل خدمة الوطن والمواطن ,كما توجه العميد قواسمية بتهانيه إلى العميد يحي علي ولحاج إثر توليه رسميا منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني, متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة منوها بقدراته القيادية والمهنية

ب.ع