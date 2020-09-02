تنصيب العميد بن عياد عبد الحق قائدا جديدا للواجهة البحرية الغربية

أشرف اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة، يوم الأربعاء، بالقاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير بوهران، على مراسم التنصيب الرسمي للعميد بن عياد عبد الحق قائدا جديدا للواجهة البحرية الغربية خلفا للعميد شعلال عبد العزيز .

بعد مراسم الاستقبال وتقديم التحية العسكرية الشرفية بمدخل القاعدة، توجّه اللّواء قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة إلى ساحة العلم أين قام بتفتيش المربعات المصطفة بها، لتبدأ بعدها مراسم التنصيب.

بعد كلمة التنصيب، أشرف قائد الناحية على تسليم راية الواجهة البحرية الغربية إلى القائد الجديد، ليقوم بعدها بعقد لقاء توجيهي مع إطاراتها، قبل أن تختتم المراسم بالتوقيع على السجل الذهبي.