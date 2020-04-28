تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء، على تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وقد جرت مراسم التنصيب بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات القطاع.

وأكد الوزير الأول أن تنصيب رئيس المجلس يعتبر “لحظة مشهودة”، لأن الأمر يتعلق بـ”أداة هامة لترقية البحث العلمي والمساعدة على صنع القرار.

وشدد الوزير الأول على أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات “يجب أن يصبح فاعلا أساسيا لتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي”.